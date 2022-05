A művészi szabadság és a madarak csontjainak szerkezete + videó és képgaléria

A Dresden Frankfurt Dance Company a William Forsythe által Ballet Frankfurt néven alapított, később The Forsythe Company néven működő független együttesből alakult. Jellegzetes stílusa egyedülálló módon ötvözi a hagyományokat és a kortárs ötleteket. Az egyik legmagasabb színvonalú kortárs táncegyüttes művészeti vezetője Jacopo Godani koreográfus. A társulat a drezdai Hellerau Művészeti Központban és a Frankfurt am Main-i Bockenheimer Depotban működik.

Godani sajátos előadásmódját egyfajta művészi hitvallásként foglalja össze a most látható darab. Szerinte a madarak könnyű, üreges csontozatában a szabadság eszméje jut kifejezésre, így a Hollow Bones (Üreges csontok) című darabjának koreográfiájában a művészi szabadság gondolatát a madarakkal állította párhuzamba.

A Hollow Bones erről a szabadságról szól, és ez a törekvés a koreográfiai elveit is mélyen áthatja.

A kísérleti jellegű előadásba szokatlan hangokat és beszélt szöveget is beépített, a színpadi jelenetek spontán módon, de mégis egy átgondolt terv szerint kezdődnek és érnek véget.

Táncosok: Todd Baker, Felix Berning, Kevin Beyer, Alessandra Miotti, Roberta Inghilterra, Anne Jung, Barbora Kubátová, Clay Koonar, Amanda Lana, Zoe Lenzi Allaria, Gaizka Morales Richard, David Leonidas Thiel, Tars Vandebeek, Sam Young-Wright, Gjergji Meshaj, Allison McGuire. A koreográfián kívül a jelmez és a fények, valamint a videó is Jacopo Godani, a képernyőgrafika Panikos Polyviou munkája. Zene: 48nord/Ulrich Müller. Szöveg: Felix Berning/Zoe Lenzi Allaria/David Leonidas Thiel/Clay Koonar/Vincenzo De Rosa.

Kedvcsinálónak tekintsék meg a darab hivatalos előzetesét:

Fotó/Photo: Oliver TAMAGNINI