Íme a legjobb múzeumok

Ismét május 21-én, szombaton a Múzeumok majálisán adták át az Év múzeuma 2022 díjakat. Az okleveleket és a díjakat dr. Bereczki Ibolya, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöke, L. Simon László, a házigazda Nemzeti Múzeum főigazgatója, Krucsainé Herter Anikó, az Emmi kulturális fejlesztésekért és finanszírozásért felelős helyettes államtitkára, valamint az együttműködő múzeumszakmai szervezetek és a szponzorok képviselői adták át a Múzeumkertben.

A díjat a múzeumi szakmát összefogó Pulszky Társaság alapította 1996-ban. Az elismerést olyan intézmények kaphatják meg, amelyek innovatív, előremutató megoldásokat tudtak megvalósítani az elmúlt évben. Az értékelés során a múzeumok fejlődését számos szempont alapján vizsgálják. Ilyen kérdés a megújulás, a gyűjteménymenedzsment, az ismeretátadás és hozzáférés, a szolgáltatások és a társadalmi felelősségvállalás.



Az Év múzeuma 2022 díj nyertese a nagy múzeumok kategóriájában a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum lett

Fotó: Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület

Mindezeket mérlegelve az Év múzeuma 2022 díj nyertese a nagy múzeumok kategóriájában a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum lett. Az indoklás szerint az intézmény a figyelemre méltó nagyszabású múzeumfejlesztési eredményeiért, látványos, szakmailag megalapozott új állandó kiállításáért, színvonalas kiadványaiért és a határon túli szakmai kapcsolatok példaértékű ápolásáért kapta az elismerést. Az 1899-ben alapított múzeum legfontosabb feladatának a Munkácsy-kultusz életben tartását és ápolását, a magyar kultúrkincs, a Munkácsy-életmű és -életút bemutatását, feldolgozását, értékelését és óvását tekinti. Az elmúlt két esztendő mérföldkő volt az intézmény életében, ugyanis ekkor nyílt az Utazás TÉRben és IDŐben című állandó kiállítás két egysége: a festő életét és életművét 21. századi eszközökkel bemutató Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala című tárlat, valamint a Békéscsaba az évezredek idővonalán című, a várost és megyét kontextusba helyező, látványos, interaktív kiállítás. Ezek mellett természetesen több állandó tárlattal várja az érdeklődőket az intézmény, amely korábban is elnyert több rangos szakmai elismeréseket. Kiérdemelte az Év múzeuma 2007 és a 2008 Vendégbarát múzeuma díjat, valamint 2015-ben megkapta a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést.



A kis múzeumok kategóriájában a bajai Türr István Múzeum lett az Év múzeuma 2022-ben Fotó: Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület

A kis múzeumok kategóriájában a bizottság döntése alapján a bajai Türr István Múzeum lett az Év múzeuma 2022-ben. Az értékelés szerint az intézmény gyűjteményi, tudományos, közművelődési és oktatási tevékenységével, állandó és időszaki kiállításaival, rendezvényeivel a térség mértékadó közgyűjteményévé, tudományos és kulturális központjává vált. Különleges innovációként 2011 és 2022 márciusa között megújult és látványtárként látogathatóvá vált a múzeum néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti és régészeti raktára. 2020-ban új restaurátorműhelyt alakítottak ki, majd 2021-ben megnyílt a térség történetét és kulturális örökségét bemutató Örökségszálló című új állandó kiállítása. A múzeum munkájában a városban, illetve a megyében élő sokféle nemzetiség kulturális emlékezete is hangsúlyos szerepet kap, s ezt a tényt nemcsak a múzeum közönsége, nemcsak az intézmény kulturális környezete, de a múzeumi szakma is nagyra értékeli.

A fődíjak mellett kiosztották a múzeumszakmai szervezetek különdíjait is. Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége különdíjában a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum részesült. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége különdíját a Kállay-gyűjtemény kapta. Az ICOM Magyarország különdíját az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteménye érdemelte ki.



Borítókép: L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója beszédet mond a Múzeumok Majálisán a Magyar Nemzeti Múzeumban (Fotó: MTI/Kovács Anikó)