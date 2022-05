Moldvában jár a sárkány + videó

Mindezt azért vetettem föl, hogy elújságolhassam, remek darabbal gyarapodott személyes középkorom. Megismertem ugyanis a Bordó Sárkányt. Ami nem hétfejű népmesei rettenet, hanem lenyűgöző erővel megszólaló zenekar. Saját meghatározása szerint „középkori világzenét” játszik. Honlapján azt olvashatjuk, hogy az autentikus, magyar és európai középkori dalokat és táncokat ötvözik saját alkotói elképzeléseikkel. Aztán van ezen a weboldalon néhány link, ami kisvideókra mutat. Tucatnyi dalt lehet így meghallgatni, de bizonyára több is van, mert négy lemezük jelent meg az elmúlt években.

A szűkszavú felület böngészgetése helyett fölhívom Szlama Lászlót, az együttes kobzosát, aki a felvételek tanúsága szerint egy-egy koncerten úgy tépi a húrokat, mint valami brutal death metal banda végzetesen elszállt gitárosa. Gondolom, igyekszik tartani magát az együttes hitvallásához. A Facebook-oldalukon így írnak magukról: a Bordó Sárkány középkori rock ’n’ rollt, igazi fúziós zenét játszik. A koncertek a középkori tivornyák hangulatát idézik.

– Tizenkét éve alakult meg a Sárkány – meséli a kobzos. – Eredetileg debreceni társaság voltunk. Ott állt össze az együttes. Dickmann Roland kezdte szervezni a társaságot. Ő az a kopasz férfi, akit többnyire dudával, máskor középkori síppal, ír vagy moldvai furulyával lehet látni a felvételeken. Annak idején régizenével foglalkozott. Én ugyancsak középkori zenét tanultam. De jöttek népzenészek is. A tagok ugyan cserélődtek az idők folyamán, de mi ketten maradtunk. Most velünk játszik Fábi János, a hegedűsünk, aki népzenei vonalról jött, Szőke Miklós Márk, a dobosunk, akinek sem a régizenéhez, sem a népzenéhez nem volt köze eredetileg, ám úgy megszerette, hogy ma már olyan hangszereken is játszik, amikről korábban talán nem is hallott, és Kiss Ernő, aki egyebek mellett mandocellon játszik. Na, ő valóban metálzenész volt korábban.