Újra lesz MCC Feszt Esztergomban

A Dunakanyar fővárosában a fesztivál három napja alatt bemutatkozik az MCC teljes képzési palettája, valamint a programokhoz kapcsolódó szakmai intézmények és partnerszervezetek. Olyan nemzetközi hírű szakemberek tartanak előadást, mint Richard L. Florida világhírű városkutató, John Vervaeke, a Torontói Egyetem kognitív tudományok professzora, és színpadra lép Mary Harrington újságíró, az UnHerd brit digitális magazin szerkesztője, a The Times magazin rendszeres szerzője. A hazai és nemzetközi előadók olyan témákat boncolgatnak, mint a béke és biztonság témaköre, a startup vállalkozások világa, a kriptovaluták jövője, a bankrendszer kihívásai vagy a karriertervezés. Emellett szó lesz a családi élet összehangolásáról, az újságírói objektivitásról, a női vállalkozók szerepéről, illetve a hagyomány és a haladás megjelenéséről az építészetben.

A nagyszabású rendezvény szervezői arról is gondoskodtak, hogy a súlyos témák mellett lazításra is legyen lehetőségük a fesztiválozóknak. A rendezvényen több mint negyven fellépő szórakoztatja a közönséget, köztük a Margaret Island, az Irie Maffia, a Follow the Flow, a Balkan Fanatik, a Beatrice, a Dzsúdló, a Blahalouisiana, a Brains vagy a New Level Empire. Az MCC Feszt ingyenes programjainak és koncertjeinek Esztergom történelmi belvárosa, a Széchenyi tér, valamint a Kis-Duna sétány ad helyet. Idei újításként a Prímás-szigeten, több mint tízezer négyzetméteres területen állítják fel az MCC-Sziget színpadát.



Borítókép: Tavaly nagy siker volt az első MCC Feszt (Fotó: Origó/Polyák Attila)