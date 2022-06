Bereményi Géza kapta az Artisjus Irodalmi Nagydíjat

Az Artisjus Egyesület 2006-ban hozta létre az Artisjus Irodalmi Díjakat, melyeket eddig 79 költő és író kapott meg. A legrangosabb elismerés, az irodalmi nagydíj célja az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálnak a tehetségüket már bizonyított művészek munkájához.

Ebben az évben Bereményi Géza kapja az Artisjus Irodalmi Nagydíjat összegyűjtött novellákból álló Azóta is élek című kötetéért, valamint teljes írói életművéért. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjas író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező 1946-ban született Budapesten. 1970-től Cseh Tamás dalainak szövegírója, az énekes élete végéig állandó alkotótársa. Szabadfoglalkozású íróként a forgatókönyvek mellett számos film konzultánsa volt a Mafilmnél. 1985-ben készítette első önálló játékfilmjét, majd több, egész estét betöltő filmet készített saját forgatókönyve alapján. Számos kötet, forgatókönyv, színmű, novelláskötet és regény, köztük a Legendárium (1978), Vadnai Bébi (2013) és Magyar Copperfield (2020) című önéletrajzi regény szerzője.

A 2021-es gyűjteményes elbeszéléskötet címe: Azóta is élek. Ami azt is jelenti: azóta is írok. A nem csak irodalmi sokféleségben megnyilvánuló irodalmi egység működik minden egyes részletben. Bereményi nem vész el, és még csak át sem alakul. Annyira változik csak, amennyire a folyamatos létezéshez szükséges – az irodalom lehető legtágabb értelmében – írja laudációjában Bazsányi Sándor.



G. István László. Fotó: Artisjus

A nagydíjas mellett Artisjus Irodalmi Díjat kapott G. István László úgy felejti nyitva verseskötetéért. A József Attila-díjas költő, műfordító, esszéista 1972-ben született Budapesten. 1993 óta rendszeresen publikál a hazai folyóiratokban. Írói munkássága mellett a Toldy Ferenc Gimnázium tanára is volt, 2004-től pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti tanszék oktatója. Tizenhárom önálló verseskötete jelent meg, ebből egy kétnyelvű válogatott verseskötetet, valamint egy közös renga-költeménykollaborációs kötetet hat költőtársával. Többek között William Butler Yeats, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Owen Sheers és Kei Miller verseit fordította magyarra.

Keresztury Tibor a Hűlt helyem című regényéért kapja az elismerést. A József Attila-díjas író, szerkesztő, újságíró, irodalomtörténész, irodalomkritikus 1962-ben született Debrecenben. 1984-től publikál, 11 önálló kötete, 200 kritikája, tanulmánya, esszéje országos folyóiratokban, és mintegy 300 tárcája, publicisztikája jelent meg országos heti- és napilapokban.



Gyimesi Emese. Fotó: Reviczky Zsolt

Gyimesi Emese Szendrey Júlia irodalmi pályafutása – Társadalomtörténeti kontextusok című monográfiájáért kapja a díjat. Gyimesi Emese irodalom- és társadalomtörténész 1990-ben született Egerben. 2009-ben kezdte el Szendrey Júlia életének és irodalmi pályájának különböző kontextusait kutatni. 2012 óta rendszeresen publikál különböző szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben, ismeretterjesztő lapokban, kutatói blogot vezet és négy önálló kötete jelent meg. Sajtó alá rendezte Szendrey Júlia összes versét, elbeszéléseit és meséit, valamint gyermekeinek levelezését és egyéb írásait. 2017-ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Martinkó András-díját Szendrey Júlia gyermekeinek írásait elemző tanulmányáért. 2021 óta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa.



Fenyő D. György. Fotó: Artisjus

Fenyő D. Györgyöt az Útikalauz a vershez című kötetéért díjazzák. Fenyő D. György 1958-ban született Budapesten. Korábban a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára volt, 2004 óta az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola vezetőtanára. A Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja, 2002-től alelnöke. 263 publikáció, közte öt önálló könyv szerzője.

A díjakat 2022. június 13-án, a Magyar Zene Házában adják át a zenei Artisjus-díjakkal együtt.



Borítókép: Bereményi Géza Kossuth-díjas író-rendező (Fotó: MTI/Mohai Balázs)