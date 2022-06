Jókai Anna tiszteletére avattak emléktáblát Budapesten

Öt éve hunyt el Jókai Anna, ebből az alkalomból avattak emléktáblát a Fiumei úti sírkertben kedd délután. A Nemzeti Örökség Intézete, valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság székhelyén tegnaptól nemcsak kőtábla őrzi a bizottság első elnökének emlékét, de Jókai Annáról nevezték el a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen a bejáratnál található teret is. Jókai Anna 2000 és 2006 között töltötte be az NEKB elnöki tisztségét. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója az avatóünnepségen azt hangsúlyozta, hogy Jókai Anna példaértékűt alkotott a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság – a kezdetekben: Nemzeti Kegyeleti Bizottság – első elnökeként. Elindította a Nemzeti Sírkert védettséggel járó feladatait, kidolgozta az ehhez kapcsolódó szabályozásokat és eljárásokat. Közreműködött a nemzeti gyászról szóló kormányrendelet kidolgozásában. Elnöklete alatt létesült Bethlen István és József Attila síremléke, és ez időszak alatt újult meg Deák Ferenc mauzóleuma is a Fiumei úti sírkertben. Szakály Sándor, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese arra mutatott rá, hogy Jókai Anna mindig azért küzdött következetesen, hogy mindaz, ami a múltunkban fontos vagy lényeges volt, az valamilyen módon meg legyen örökítve.

Fotó: NÖRI

Jókai Anna számára fontos volt a hazaszeretet, a magyarság, a hit, az erkölcs – mutatott rá Szakály Sándor. Hozzátette: a bizottság elnökeként azért dolgozott, hogy mindenki, aki ehhez a nemzethez tartozott és maradandót alkotott, az maradjon meg az emlékezetünkben.

Borítókép: Az emléktábla egy részlete (Fotó: NÖRI)