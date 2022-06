Költemények terápiás hatással

A költő legújabb verseiben a címet is adó, szabadságot jelképező vadmadár-motívum több helyen is megjelenik. A kötet első, Almahéjteák név alatt csokorba szedett versgyűjteménye a lírai én legszemélyesebb gondolatait mutatja be az öregedésről és az ezáltal változó hitről. A nehéz témát feldolgozó művek olvasmányosak, a szavak gördülékenysége könnyíti a művek belső feldolgozását. Ezen a fejezeten nagyon jól érezhető a versek tudatos sorrendje. A különálló művek között motívumokban és gondolatokban is szoros kapcsolat van, így utazásra hívják az irodalomkedvelőket. Ebben pedig a vadmadár segít, mutatja a kiutat a küzdésből és felejtésből: az ember szabadságát és frissességét nem a kora határozza meg, hanem a képzelőereje.

A második, Lenszál-idő nevet viselő ciklus is ezekben a témákban mélyül el. Az idővel és Istennel való küzdést leíró sorok már-már mesei világba kalauzolják az olvasót. A népmesékre és Arany János balladáira emlékeztető karakterek használata nem meglepő a költőtől, hiszen számos gyermekeknek szóló verset és hangjátékot is írt már. A mesés vonások ellenére itt már kevésbé optimista a lírai én, aki a legyőzhetetlen időtől szenved. A Megy, szólít szelet, felleget és Valaki angyal című írások kemény és egészen sötét világot mutatnak be, ahol már angyal és maga Isten se tud segíteni. A hittel és Istennel való állandó viaskodás más művekben is megjelenik és rendkívül érzékletesen, találóan szól az ember belső küzdelmeiről.



Kiss Anna új versei olyan témát és gondolatokat írnak le, melyekről sokszor nem beszélünk. A két verscsokor olvasásának terápiás hatása van. Amellett, hogy a szerző bátran vállalja saját küzdelmeit, ezzel példát mutatva, olyan kérdésköröket mutat be, amelyekről az ember nehezen vagy egyáltalán nem beszél.A kötet másik színfoltját a Bábu és kerék című színmű átdolgozott, továbbírt változata adja. A IV. Béla király idejében játszódó történelmi dráma amellett, hogy cselekményes és kis humorral van fűszerezve, nagyon pontos leírásokkal és instrukciókkal segíti az olvasót. Ez jellemző a könyvet lezáró, Ha már csak levelezünk című monodrámára is. A színpadra írt művek esetében elsősorban természetesen a szereplők szövegei kerülnek fókuszba, azonban a mondhatni színházrendezői instrukciók és leírások papíron olvasva is élvezetessé teszik azokat. Ezen a két drámán az is érződik, hogy a költőnek van már tapasztalata e téren is, hiszen számos hangjátékot és drámát írt felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.

A tartalomhoz igazodik az új könyv borítója letisztult, előlapján Muzsnay Ákos Csokonai-oltár című sötét világot mutató alkotásának részletével. A könyv kiadásáért az eddigi köteteket is megjelentető Kortárs Könyvkiadó felelt, valamint a Nemzeti Kulturális Alap, a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.Kiss Anna: Mint vadmadár. Kortárs Kiadó, Budapest, 2022.