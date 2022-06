Met-operaközvetítések az Urániában a 2022/23-as évadban is

Az operarajongók által várva várt közvetítéssorozat egyik legérdekesebb újdonsága a szezon világpremierje, Az órák című opera, amelyet az Oscar-díjas filmnek is alapul szolgáló regény ihletett. A további Met-premierek között találjuk Luigi Cherubini ritkán látható Médeiáját és Terence Blanchard új, afroamerikai tematikájú operáját, a Bajnokot. Új színrevitelben érkeznek olyan klasszikusok, mint Richard Wagner Lohengrinje, Umberto Giordano Fedorája, majd az évad zárásaként Wolfgang Amadeus Mozart két mesterműve, a Don Giovanni és A varázsfuvola. Az évadot a klasszikus repertoár három nagy sikerű régebbi rendezése teszi teljessé: Giuseppe Verdi Traviatája és Falstaffja, valamint Johann Strauss Rózsalovagja, melyek új szereposztásban láthatók. A produkciókat olyan világsztárok teszik vonzóvá, mint Roberto Alagna, Piotr Beczała, Angel Blue, Javier Camarena, Lise Davidsen, Joyce DiDonato, Renée Fleming, Christine Goerke, Ryan Speedo Green, Szonja Joncseva, Kelli O’Hara, Matthew Polenzani, Sondra Radvanovsky és Nadine Sierra.

Az évad október 22-én Luigi Cherubini Médeia című operájával indul, Carlo Rizzi vezényletével. A címszerepben Sondra Radvanovskyt láthatjuk, partnere a világhírű tenor Matthew Polenzani. November 5-én a fiatal amerikai szoprán, Nadine Sierra, az előző évad egyik kedvence tér vissza a Met színpadára Giuseppe Verdi Traviatájában az önfeláldozó kurtizán, Violetta szerepében, Stephen Costellóval az oldalán. Az évad világpremier-előadása Kevin Puts Az órák című operája december 10-én. A darab Michael Cunningham ismert regényéből készült, amely Oscar-díjas filmváltozatot is ihletett Meryl Streep, Julianne Moore és Nicole Kidman főszereplésével. Az operapremier szintén sztárparádét hoz: Renée Fleming mellett Kelli O’Hara és Joyce DiDonato lép színpadra a három, különböző korszakban élő főhősnő szerepében. Puts erőteljes operaváltozatát Phelim McDermott rendezi, és Yannick Nézet-Séguin, a Met zeneigazgatója vezényli.

A Médeia címszerepében Sondra Radvanovskyt láthatjuk Fotó: Paola Kudacki /Met Opera

Már az új évben, január 14-én láthatjuk Umberto Giordano Fedoráját, amely 25 év után tér vissza a Met repertoárjába. Szonja Joncseva ölti magára a 19. századi emigráns orosz hercegnő címszerepét, aki előbb bosszút fogad, majd beleszeret vőlegénye gyilkosába, a Piotr Beczała sztártenor által megtestesített Loris grófba. Március 18-án újra Piotr Beczałával találkozhatunk, ezúttal titokzatos hattyúlovagként Richard Wagner Lohengrinjének címszerepében, olyan sztárok kíséretében, mint Christine Goerke, Günther Groissböck, Tamara Wilson és Jevgenyij Nyikityin. A darab 17 év után tér vissza a Metbe François Girard atmoszferikus színrevitelében. Április 1-jén Verdi nagyszerű Shakespeare-vígjátékát, a Falstaffot élvezhetjük Robert Carsen több évada futó rendezésében, amely az ötvenes évek világába helyezi a történetet. Ezúttal a német bariton Michael Volle énekli a harsány és csapodár lovagot, akin okos nők triója áll bosszút. Április 15-én következik Carsen másik ünnepelt Met-rendezése, Richard Strauss A rózsalovag című operája, álomszereposztásban: az idősödő tábornagynét a norvég szoprán, Lise Davidsen, a szeretőjét, Octaviant pedig az amerikai mezzoszoprán, Isabel Leonard alakítja. Mellettük Erin Morley, Günther Groissböck, Markus Brück erősíti a szereplőgárdát. A karmesteri pódiumon Simone Young ausztrál karmesternő áll majd.

A Met történetének első afroamerikai operaszerzője, a 2021/22-es évadban bemutatkozott Terence Blanchard is visszatér egy új művel: az április 29-én látható Bajnok Emile Griffith bokszoló történetét meséli el. A főbb szerepeket az előző évadokban bemutatott Porgy és Bess, valamint a Fire Shut Up in My Bones sztárjai: Ryan Speedo Green, Eric Owens és Latonia Moore éneklik, és a rendező-koreográfus páros is azonos: James Robinson és Camille A. Brown.

Az évad két Mozart-opera új színpadra állításával zárul. Május 20-án az Uránia színházi közvetítéseiből (NT Live, Moliere 400) is ismert, de a Met-ben most debütáló Ivo van Hove rendezésében érkezik a Don Giovanni. A címszerepet a karizmatikus svéd bariton, Peter Mattei énekli. A női szívekkel játszó és végül elkárhozó lovag történetét ezúttal női karmester, Nathalie Stutzmann vezényli.

A Don Giovanni címszerepét a karizmatikus svéd bariton, Peter Mattei énekli Fotó: Paola Kudacki /Met Opera

Szintén Stutzmann dirigálja majd az évadzáró A varázsfuvolát június 3-án. Az operairodalom egyik legkedveltebb alkotása az angol Simon McBurney új rendezésében kerül színpadra. Az új színrevitelben McBurney a színházi eszközök teljes tárházát használja: vetítéseket, hangeffektusokat és akrobatikai elemeket is alkalmaz, hogy a látvány illeszkedjen Mozart meséjéhez. A főbb szerepeket Erin Morley, Lawrence Brownlee, Thomas Oliemans, Kathryn Lewek és Stephen Milling éneklik.

Ismétlő operaközvetítések

A Metropolitan-operaközvetítéseknek több mint egy évtizede helyet adó Uránia hagyományaihoz híven idén nyáron is kínál ismétlő operaközvetítéseket, ezúttal a nemrég véget ért 2021/22-es operaévad legsikeresebb előadásaiból. Július 17-én Giuseppe Verdi Rigolettója nyitja a sort Quinn Kelseyvel a címszerepben. A másik Verdi-mű, a Don Carlos július 31-én nézhető meg Szonja Joncsevával és Matthew Polenzanival, mégpedig az eredeti, francia nyelvű, ötfelvonásos változatban. Augusztus 14-én Giacomo Puccini Turandotja tér vissza Ljudmila Monsztirszkával. Végül augusztus 28-án Gaetano Donizetti Lammermoori Luciája zárja a nyári ismétléseket Nadine Sierrával és Javier Camarenával, modern amerikai, iparvárosi környezetbe helyezve a történetet. A nyári sorozat vetítéseire még az elmúlt évad jegyárai érvényesek.

Borítókép: Joyce DiDonato, Renée Fleming és Kelli O’Hara lép színpadra Az órák című operában (Fotó: Florian Kalotay – Timothy White/Met Opera)