Mindig presztízs volt az Operában dolgozni

Az Opera mint munkahely a trendekkel szembe megy, itt ugyanis nem jellemző a fluktuáció. – Képzeljük el, van egy színházi munkakör, ahol a munkavállaló tapasztalatot szerez. Ismeri kívülről a darabokat, ő az ügyelője, akár a súgója. Sok olyan kollégánk van, aki nálunk lép be a munkaerőpiacra, s innen is megy el nyugdíjba. Sőt az is jellemző, hogy nagyon fiatalon, pályakezdőként kerülnek be az Operaház világába – mondja Kovács Zsófi.

A koronavírus-járvány idején különösen fontossá vált a kollégák megbecsülése, a munkahelyek megtartása, így a leálláskor is akadt munka minden dolgozó számára.

Leépítést nem szerettek volna, hiszen a vezetőség felelősséget érzett azért a több száz családért, akik a teljes zárlat alatt önhibájukon kívül nem tudták elvégezni a munkájukat.

Szóba kerül egy bizonyos vastapskérdőív is, amelyben a vezetőség arra volt kíváncsi, vajon mi motiválja a dolgozókat, mi kell ahhoz, hogy az intézmény vastapsot kapjon a kollégáktól. Meghatározó az értékteremtés, mindamellett, hogy a 138 éves impozáns Ybl-palotában dolgozni komoly presztízsértékkel is bír.

Kovács Zsófi jogi és humánpolitikai vezető Fotó: Mirkó István



– Érezzük és látjuk, hogy ez fontos tényező a kollégáknak. Nemcsak azoknak, akiknek a tevékenységét a nézők is látják, hanem azoknak is, akik a háttérből támogatják a produkciókat.

Az egy közös pont az operaházi társulatnál, hogy a sok pici elvégzett munkából végül összeáll a nagy egész, ami látható a színpadon, s ez fontos a munkatársaknak. Ez maga az érték

– emeli ki a jogi és humánpolitikai vezető.

Borítókép: Erkel: Hunyadi László (Fotó: Teknős Miklós)