Mit hallgatott a Napkirály?

A július 2. és 9. között Vácott rendezendő 38. Régi Zenei Napokon alkalmat kínálnak arra is, hogy a népzenei hagyományban fennmaradt dallamkincseket eredeti formájában, eredeti zenei környezetükben hallgassuk meg.

Élvezze úgy a zenét, mintha a Napkirály idejében a Versailles-i palota kápolnájában ülne, hiszen a Filharmónia Magyarország fesztiváljának középpontjában idén a francia barokk zene áll, az esemény a Versailles-i Barokk Zenei Központ társrendezésével valósul meg – invitálja a nagyérdeműt a Régi Zenei Napokra Szamosi Szabolcs, a Filharmónia ügyvezető igazgatója.

S miközben mi, hallgatók valóban érezhetjük úgy, hogy talán ugyanazt halljuk, mint a Napkirály, a szakértők tudják, a hiteles előadásmód mindig kérdéses.

Az elmúlt korok autentikus előadása a szó igazi értelmében egy örök vágyálom, hiszen erre csak azok az emberek képesek, akik saját koruk zenéjét játsszák– vélekedik a különleges korszakról Paulik László, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, a rendezvény egyik házigazdája.

Mindazonáltal nekünk, koncertlátogatóknak mindenképpen nagyszerű élményt kínál a váci fesztivál. A régizenélés legautentikusabb hazai szereplői, vagyis Vashegyi György és két együttese, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar, nemzetközileg elismert szólistákkal kiegészülve Lalande népszerű műveit szólaltatják meg a szombati nyitókoncerten. A grand motet – mint francia barokk emblematikus egyházi zenei műfaj – zenekart, kórust és szólistákat felvonultató „nagy motettát” jelent, mely 300 éve nem csendül fel a világon.

A csembalójáték titkaiba a New York-i Juilliard professzora enged betekintést július 4-én a Piarista Gimnázium dísztermében. Béatrice Martin Francia variációk című műsora és Couperin darabjai garantálják a nyáresti kikapcsolódást a hangversenyen.

Végül július 9-én két hangversennyel zárul a 2022-es Régi Zenei Napok. A délutáni ingyenes kurzuszáró koncerten a mesterkurzusok hallgatói mutatkoznak be, az este folyamán pedig a fiatalokból álló Ensemble Les Surprises zenekar és kórus ad koncertet a Fehérek templomában, neves szólistákkal és Louis-Noël Bestion de Camboulas vezényletével. Műsoron Charpentier és Desmarets darabjai.

A hangversenyek mellett az idei a fesztiválon lesz irodalom és játék is, hogy minél szélesebb hátterét mutathassák meg ennek a zenei hagyománynak. További újdonság, hogy Vác mellett egy másik autentikus helyszínen, a XVIII. századi gödöllői Grassalkovich-kastélyban is lesznek koncertek.

Borítókép: Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc-díjas magyar orgonaművész, a Filharmónia Magyarország Nkft. ügyvezető igazgatója a pécsi bazilika orgonájánál (Fotó: Wikipédia/Kalmár Lajos)