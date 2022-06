Őrzői vagyunk még az ezeréves lángnak

– Odahaza terveztük a fiatal, elsőkötetes magyar költők bemutatását. Meghiúsult. Ugyancsak odahaza terveztünk egy irodalmi estet tartani. Meghiúsult – mesélt a szerkesztőség terveiről Dupka György lapigazgató, történész és író. A Varga Katica által előadott, megzenésített versek mellett Dupka György kárpátaljai magyarságról szóló értekezését is hallhatták az érdeklődők.

A lapigazgató elmondta, hogy az orosz–ukrán háború következményeként óriási az elvándorlás honfitársaink körében, ez a folyóiratban megjelenő szerzők között is tapasztalható, hiszen több mint felük az anyaországba menekült. Dupka György mégsem csügged:

A túlélés titka a csapatmunka és a jó munkamegosztás. Nem bízott meg minket senki, mi magunknak írunk. Mindig is hallattuk a hangunkat. Ha kidobtak az ajtón, bemásztunk az ablakon

– fogalmazott.

Az Együtt folyóirat valóban minden helyzetben kitartott és így sikerült kiépítenie egy komoly fiatal írói gárdát, akiknek szerzeményei az est folyamán is elhangzottak a már említett Varga Katica és Ferenci Attila, beregszászi színművész előadásában. Emellett Dupka György, Finta Éva, Füzesi Magda, Marcsák Gergely és Vári Fábián László sorait is hallhatta a közönség. Shrek Tímea prózaíró személyesen jelent meg az eseményen és felolvasta egyik legfrissebb novelláját.

Annak ellenére, hogy az elhangzott művekben is komor gondolatok tárulnak az olvasók elé, mégis optimista a szerkesztőség csapata és mi is azok lehetünk, hiszen az Együtt folyóirat folytatja munkáját a jelenlegi helyzetben is, és őrzi az ezeréves lángot.