Tátrai Tibor a godfater. zenekar megalakulásáról elmondta, hogy eredetileg blueszenekart tervezett.

A második próba után Borlai Gergő úgy fogalmazott: ez rhythm and blues. Majd jött a harmadik próba, amelyiknél picit finomított: ez egy blueszenekar, amely energikus, dinamikus energiával működik. Ezután jött az első buli, amikor kiderült, hogy nagyon durva rockzenekar vagyunk. Tele energiával, két vadállat gitározással meg dobolással. Szóval nagyon erős blues-rock. Bluest játszunk, de úgy, mint a vadállat. Öröm megélni, hogy a színpadon és a próbákon is úgy nyomjuk, hogy a banda minden tagja mosolyog.

– idézte fel Tátrai Tibor, aki az interjúban hangsúlyozta: nem emlékszem, hogy valaha ilyen boldog állapotban lettem volna, mint most. Annyira energikusan, dinamikusan és intelligensen készülnek és alakulnak a dolgaink.

Az élet ajándéka ez a banda

– tette hozzá.

Az interjúban szóba került a színpadi felállás fontossága. Tátrai Tibor ennek kapcsán kifejtette, hogy Borlai Gergővel szemben áll, jobboldalt Szebényi Dani és Gotthárd Misi, a bal oldalon pedig Kéri Samu meg a lányok. Kört alkotva nyomják egymásnak, bitang hangerővel.

„Borlai Gergő minden próbán szétver egy pergőbőrt, annyira keményre húzza a dobjait. Arra pedig külön büszke vagyok, hogy Kéri Samu általam került be a csapatba. Úgy basszusgitározik, mint Szappanos Gyuri tette, aki a tanára is volt. Olyan erősítőn is játszik. Úgyhogy felállt a rend, mindenki teljesen ösztönösen muzsikál, mosolyogva követi és akarja csinálni ezt az irányt. Nagyon imádom!” – mondta, majd a koncert előtti izgalomról beszélt:

Amikor összeraktuk a bandát, megcsináltuk a bulit, gyomorfájással jöttem le a színpadról. Bementem az öltözőbe, magamhoz vettem egy szénsavmentes ásványvizet, és azt iszogattam lassan, annyira ideges voltam, hogy mi lesz, hogyan lesz. Egy hetvenéves embernek el se hiszik, hogy ennyire pörög. De nem magamtól pörgök, hanem attól, hogy ilyen srácokkal vagyok egy színpadon.

Tátrai Tibor szerint külön történet, hogy amikor egy zenész fiatalon elkezd muzsikálni, mennyire figyel az idősekre, mennyire tiszteli őket meg a muzsikát. És mennyire intelligens ahhoz, hogy ne szálljon el magától. Egész életében a legnagyobb tisztelettel volt a kollégái iránt. Egyik bandába sem kerülhetett be olyan, aki nem ilyen kaliber volt.

Ha az öregekről beszélünk, eszembe jut Orszáczky Miklós, akitől rengeteget kaptam az életben. Rengeteget muzsikáltunk együtt és beszélgettünk egymással. Kétszer is jártam nála Ausztráliában. Láttam, hogy milyen viszonyban van az ottani kollégáival: ugyanolyan guru volt, mint itthon, sokan tisztelték. Mindig tátott szájjal hallgattam, és mindent leírtam, amit mondott. Sosem mondott feleslegesen nagyokat. Elfogadtam tőle azt a titkot, hogy figyeljünk egymásra.

A godfater. zenekar a Művészetek Völgyében, a Kőbánya udvarban lép fel július 23-án 23.30-tól.