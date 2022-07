Hány évig tart még a nyár?

Hivatalosan is megnyitották a Campus Fesztivált szerda délután a debreceni Nagyerdőben. Palkovics László technológiai és ipari miniszter megnyitójában arról beszélt, hogy a BMW többek között azért döntött Debrecen mellett, amikor új gyárának helyszínt keresett, mert a város kellően attraktív volt. A miniszter hozzátette: az olyan rendezvények, mint a Campus Fesztivál, hozzájárulnak ahhoz, hogy Debrecen egyre attraktívabb legyen és jó legyen itt élni. Kósa Lajos országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a Campus Fesztivál a legnagyobb fesztivál az országban a Sziget után. György László innovációért, szakképzésért, felsőoktatásért és vállalkozásfejlesztésért felelős államtitkár pedig kiemelte, jó ma egyetemistának lenni Magyarországon, mert az elmúlt 650 év legnagyobb egyetemfejlesztése zajlik. – Jó ma debreceni egyetemistának is lenni, mert a Debreceni Egyetem költségvetése a tavalyi 22 milliárd forintról idén 49 milliárd forintra emelkedett – tette hozzá.

Az ország egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválját idén rendezik meg 14. alkalommal. A programsorozat kiemelkedő rendezvénye volt a KFT zenekar negyvenéves fennállásának jubileumi koncertje. Temérdek fiatal a szüleivel együtt énekelte a Balatoni nyár című slágert, amelyet a zenekar tagjai fiatalos dinamikával adtak elő. A KFT a dalaiban a szövegközpontúság és ironikus hangvétel miatt kezdetben a zenei új hullámot képviselte, de mára slágereik túlnőttek az alternatív zenei világ keretein. A debreceni koncerten Laár András és zenész társai nemcsak az Afrikát, de az Elizabeth című dalukat is kellő iróniával adták elő, és ezzel új szövegkörnyezetbe helyezték dalaikat. A basszusgitáros Lengyelfi Miklóst lánya, Lengyelfi Eszter helyettesítette a színpadon, aki olyan profi szakmai tudással gitározott, mintha mindig is a zenekar koncertjein lépett volna fel. Bár Lengyelfi Eszter visszafogott előadói stílusával Robert Palmer női háttérzenekarára hajazott (gondoljunk csak az Addicted to love című dalra), de a debreceni Campus Fesztiválon, ami érdekes kombinációja volt a megszokott könnyűzenei buliknak és családi hétvégi rendezvényeknek, beleillett a miliőbe.

Rúzsa Magdi nagyszínpadi koncertje is frenetikus volt. Az énekesnő, aki ikreinek születése óta most kezdett újból turnézni, háromszoros energiával volt jelen a színpadon, és ahogy megszoktuk tőle, most is különleges öltözékkel kápráztatta el a közönséget. Ő az a zenész, aki mindig 110 százalékos zenei produkcióval lép a közönség elé, és most sem történt ez másképpen. A színpadon olyan produk­ciót láthatott a debreceni nézőközönség, ami a Campus Fesztivál nyitónapját az egekbe repítette.

A debreceni fesztivált a műfajok sokszínűsége is jellemzi. A rock, a metál, az elektronikus, a drum and bass és az alternatív zenei stílusok mind-mind jelen voltak a különböző színpadokon. A zenekarok közül az első nap a Halott Pénz vonzotta a legtöbb embert, ám a leghangosabb közönsége az alternatív zenei színpadnak volt. A Pál Utcai Fiúk dalaira ugyanis nemcsak tombolva táncolt az érdeklődők többsége, hanem a zenekarral együtt – néha helyett is – énekelték a számokat. A hangulatot jól jellemezte a zenekar egyik dalának két sora, amely a férfi-nő kapcsolat lényegéről szólt: „Mutasd meg nekik, mi az az élet, / veled táncolni sohasem félek.”

Borítókép: Pál utcai fiúk koncert (Fotó: Oszlányi Gyönygvér)