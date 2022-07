Magyar fesztiválok Erdélyországban

A fesztivál zenei kínálatának sokszínűségét jól mutatja, hogy három nagyszínpadon (kettő Gyergyószentmiklóson és egy Gyergyószárhegyen, a Lázár-kastélyban), valamint további kisebb helyszíneken lesznek koncertek. Az Egyfeszt egyik idei sztárfellépője a Gipsy Kings; várják továbbá Gyergyóba a Wellhello együttest, Hobót és bandáját, Lajkó Félixet és a lengyel Volosi vonós zenekart, Herczku Ágit Nicola Parovval, Dresch Mihályt, Harry Tavitiant, Kubinyi Júliát, Sárik Pétert és Dorogi Pétert.

Idén is tematikus udvarokat alakítanak ki: lesz folkudvar, jazzudvar, retróudvar, könyv- és színházudvar, képzőművészeti udvar, alterudvar és örmény udvar. A már tavaly is nagyon népszerű Gasztró utca bemutatja a helyi kulináris jellegzetességeket. Ha valaki még nem kóstolta volna a gyergyói örmény konyha remekeit, és netán azt sem tudja, mi a churut, bepótolhatja ezt a mulasztást, sőt meg is vásárolhatja a jellegzetes örmény ételízesítőt a helyi termelőktől. A gasztronómia és zene iránti imádatból született a Ghymes-alapító Szarka Gyula Ének a konyhából lemeze: többek között ez a produkció is megkülönbözteti a Gasztró utcát minden mástól.

Az Egyfeszt ikonikus turisztikai helyszíneket is beépített a kínálatába.

Borítókép: A tavalyi Egyfeszt (Fotó: Ferencz Levente)