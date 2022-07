Tavaszt hozott a Queen

Akkoriban járt népszerűsége csúcsán a legendás együttes. A budapesti koncert százezernyi fiatalt mozgatott meg, mindenki próbált jegyet szerezni, ügyeskedni, bejutni, de csak hetvenezren fértek be a Népstadionba. A jegyeket két nap alatt kapkodták el.

1986-ban kevesen tudták, hogy a 26 fellépésből álló „Magic” turné budapesti állomásának megszervezése sem ment egyszerűen. Mivel a koncertszervező irodának nem volt elég pénze arra, hogy a zenekart kifizesse, azt ajánlotta, hogy koncertfilmet forgat az eseményről, s a forgalmazásból befolyó összeg fogja kiegészíteni a szerény fellépti díjat. A Queen belement az alkuba, de – mint az utólagos nyilatkozatokból kiderült – ők is tudták, hogy itt valami nagyszerű dolog születik.

Brian May és Roger Taylor így nyilatkozott a Varázslat – a Queen Budapesten című film megtekintése után:

Nagyon örülünk, hogy a Queen-rajongóknak világszerte végre lehetőségük nyílik újra átélni a zenekar eme csodálatos pillanatát. Tudtuk, hogy a budapesti stadionkoncert úttörő jelentőségű, de azt nem gondoltuk volna, hogy milyen történelmi estévé válik idővel. A koncert fantasztikusan néz ki a mozivásznon a digitálisan újramaszterelt pompájában, a dokumentumfilm maga pedig nagyszerűen mutatja be a helyszínt; ez valóban egy rendkívüli időszak volt a zenekar történetében.

Brian May és Roger Taylor lelkesedése annak is szól, hogy az eredeti tagokból álló Queen utolsó turnéjának egyik állomása volt a budapesti fellépés. Az együttes tagjai nagyon jól érezték magukat, mindent megnéztek, amit akkoriban a külföldieknek mutatni akart Magyarország. Voltak a Margitszigeten, gokartoztak az akkoriban szenzációnak számító Hungaroringen, ahol a Forma–1 egyetlen kelet-európai futamát tartották, léghajóztak és természetesen részt vettek a tiszteletükre adott fogadásokon.



De Magyarország, sőt egész Kelet-Európa szempontjából is átütő ereje volt annak a ténynek, hogy a világ egyik legsikeresebb együttese a vasfüggöny mögött lép színpadra. Az akkori fiatalok nem tudták felfogni, nem merték elhinni, hogy ez a koncert annak a folyamatnak a része, amely három év múlva a berlini fal leomlásához vezetett. Az akkori fiatalok többsége csak arra vágyott, hogy az európai rajongókhoz hasonlóan, ők is élőben hallhassák az I Want to Break Free, a Who Wants to Live Forever vagy a Bohemian Rhapsody című slágereket.

Meglepetésre azonban Freddie Mercury egy magyar népdalt is elénekelt a koncerten. Magyarul.

És ez a tavaszi szél néhány esztendővel később valóban áradáshoz vezetett…

