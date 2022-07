Véget ért a Köz-Játék Színházi Fesztivál

A fesztivált a Szentivánéji álom nyitotta Hegedűs D. Géza rendezésében: a Kőszegi Várszínház saját produkcióját hat alkalommal játszották a nagyszínpadon. A Festetics-palota udvarán kamaraszínházi darabok váltották egymást, az Európa Ház színházszakmai konferenciának adott teret a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézettel közös szervezésben, a Zwinger–Öregtoronynál a gyerekeknek alakítottak ki interaktív játszóudvart, a vár udvarán pedig kamarakoncerteket tartottak. – Mindegyik színházi előadás telt házzal ment. Nem kérdés: jövőre is szeretnénk megszervezni a Köz-Játék Színházi Fesztivált Kőszegen. Úgyhogy talán hagyomány indult el az idén. Ugyanakkor nincs vége a nyári szezonnak, augusztus 3-ig tart a Kőszegi Várszínház ünnepi nyara, amelyet a kőszegi születésű Gergye Krisztián táncművész-koreográfus különleges előadásával zárunk – mondta Pócza Zoltán, a Kőszegi Várszínház igazgatója.

Július 24-én zárult a Kőszegi Várszínház tíznapos Köz-Játék Színházi Fesztiválja. S bár a Kőszegi Várszínház nyári szezonja augusztus 3-ig folytatódik – csaknem három hónapon át ível –, az idén először megrendezett fesztivál zárása kapcsán érdemes összegezni. – A folyamatos színházi telt házak csak megerősítették bennünk, amit feltételeztünk, hogy a közönségnek igénye van a kultúrára, az élményekre, az érzelmi feltöltődésre, mindarra, ami kizökkentheti őket legalább egy-egy előadásra az egyre sűrűbb hétköznapokból. Mindannyiunknak szükségünk van ilyen erős színházi, kulturális együttlétekre, közös ünneplésekre. Jó érzés adni a nézőknek, akik az elmúlt évek, évtizedek kőszegi tapasztalatai alapján már tudják: amit csinálunk, amit kínálunk, az minőség, az érték. Ebben az élményben természetesen benne van maga a város is. Kőszegen csak úgy lenni is jó. A fesztivál idején a történelmi városmagban kétszáz méteren belül szerveztük a különféle eseményeket. Minket is inspirál, amikor látjuk, hogy örömmel jönnek ide, örömmel térnek vissza a nézők. Fantasztikus hangulat volt, a színházi szakmából is sokan eljöttek a fesztiválra csak úgy, baráti nézőként – hangsúlyozta Pócza Zoltán igazgató.

A fesztivál kiemelt nagyszínpadi produkciója – a Kőszegi Várszínház saját előadása – Shakespeare Szentivánéji álom című darabja volt Nádasdy Ádám fordításában, Deés Enikő színpadi átiratában, Hegedűs D. Géza rendezésében. Hat alkalommal játszották az előadást, mindegyiket telt házzal. A közönség pedig szavazhatott arról, ki kapja a produkció színészei közül a Hollósi Frigyes-díjat. Ugyanis a Kőszegi Várszínház a negyvenedik jubileuma alkalmából megalapította a Hollósi Frigyes-díjat.

– Idén lesz már tíz éve, hogy sajnos nincs köztünk Hollósi Frigyes, aki tizenhét nyáron át játszott itt. Mindig gondolunk rá, mindig emlékezünk rá. Lehet kapni nálunk a Hollósi-kávét: hosszú kávé két cukorral, hideg tejjel. Így itta. Most egy színházi díjjal is őrizzük a nevét, az emlékét. A Szentivánéji álom című saját produkciónk utolsó előadása után adtuk át a díjat Hollósi Katával, Hollósi Frigyes lányával közösen annak a színésznek, akire a nézők szavaztak, idén elsőként Takács Katalinnak, aki Pukk szerepét játszotta a darabban – emelte ki Pócza Zoltán.

– Fontos egy hónap volt számomra a Kőszegen töltött idő. Olyan emberekkel találkoztam, akikkel máskülönben ritkán jönnék össze. Új barátságokra találtam. Másrészt négy héten át csak a hivatásomról szólt az életem, hogyan oldom meg a karaktert, miként tudom kibányászni magamból Pukk figuráját, miként hozzuk össze ezt az előadást. Közben minden segítséget megkaptunk a Kőszegi Várszínház vezetőitől, odafigyelésükkel, bizalmukkal a legnagyobb támaszaink voltak. A kölcsönös tisztelet itt a legemberibbé emeli a kapcsolatokat. Köszönöm a kollégáimnak is – mondta Takács Katalin a díj átvétele után.

Pócza Zoltán szerint az idei tíznapos Köz-Játék Színházi Fesztivál rendkívüli sikere azt is jelzi, Kőszeg nyári fesztiválhelyszín is lehetne. – A szálláshelyek száma az elmúlt években nagyságrendekkel növekedett Kőszegen. A kultúraszeretők több napot is eltölthetnek itt, ha igényes programokat, többféle előadást kínálunk nekik. Ezt most kipróbáltuk, és sokan maradtak itt több napra is. Úgyhogy az első fesztiválkísérletünk eléggé motivál minket arra, hogy jövőre folytassuk – tette hozzá a direktor.

Augusztus 3-án ősbemutató lesz itt: Gergye Krisztián kőszegi születésű koreográfus, táncművész Emlékezés című előadása, a Kőszegi Várszínház és a Gergye Krisztián Társulat közös „emlékműsora” a negyvenéves színházhoz kapcsolódóan. Gergye Krisztián egy hónappal ezelőtt a Jurisics-vár ágyúpadjához (ágyúteraszához, ágyúállásához) negyven festményt tett ki – kiszolgáltatva esőnek, szélnek, napnak. A festményeket ő készítette a Kőszegi Várszínház elmúlt negyven évének fotóiról. Minden évből egy-egy pillanatot ragadott ki. Negyven napon át fotókon örökíti meg a képek küzdelmét a föld erodáló erőivel. A fotókból videóinstalláció lesz, amelyen nyomon követhető a „negyvenek” nagy változása. A negyven nap elteltével a „lebomlott”, átváltozott, új formát öltő képek új művekké lesznek, emlékművekké. Az „emlékváltozás” a Gergye-projekt záróeseménye – és egyben a Kőszegi Várszínház ünnepi nyarának befejezése. A képekhez kapcsolódó Gergye-performansz, az „emlékműsor” zárja a programot.

Borítókép: Takács Katalin Hollósi Frigyes-díjat kapott (Forrás: Köz-Játék Színházi Fesztivál)