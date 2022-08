A nemzet szolgálatában

Elsőként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának, a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatának, valamint a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetést vehettek át a kimagasló és példamutató szakmai tevékenységet folytató szakemberek. A közművelődési területen Móra Ferenc-díjat, Pauler Gyula-díjat, Szinnyei József-díjat, Bánffy Miklós-díjat, Bessenyei György-díjat, Csokonai Vitéz Mihály-díjat, Marton György-díjat, valamint Népművészet Ifjú Mestere-díjat osztottak ki augusztus 20-a alkalmából.

Az átadót követően négy díjazottal beszélgettünk többek között arról, mit jelent számukra az állami díj.

Fotó: Bach Máté

Először is meghatottságot érzek, másodszor pedig próbálom végiggondolni az előzményeit annak, hogy miért kaptam ezt a kitüntetést. Úgy gondolom, hogy az a munka, amit a múzeum területén végzünk többen is, illetve az a tudományos munka, amit mellette végzek, idővel összeérnek és egymást erősítik

– mondta lapunknak Zsigmond Gábor történész, közgazdász, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettese, aki a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésben részesült.

Elmondhatom, hogy a munkám egyben a hobbim is, nagyon szeretem. Az a missziótudat, amit az átadó elején hallottunk, úgy éreztem, hogy nekem szól. Én abban hiszek, hogy csak úgy lehet átadni valamit az embereknek, ha hiszünk abban, amit csinálunk

– vallott rendkívüli hivatástudatáról a Zsigmond Gábor, kiemelve, hogy amikor a múzeumban dolgozik, akkor azon gondolkodik, miként tudja azt a munkát később az órain átadni, s az órákon pedig azt lesi, hogy a diákokat hogyan tudja bevonni a múzeumi munkába. Kiemelte, hogy a közlekedés a társadalom tükre, mutatja a mindennapi életünk szerves része, mely előjön a kiállításokon is, megmutatkozik az a sok-sok korszak a történelmünkből, ami a modern Magyarország megszületését mutatja. A további szakmai tervekről kérdezve a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban folyó beruházást emelte ki. – A múzeumi munkáknál a jelenleg futó beruházásoknál is azon gondolkodunk, hogy szólítsuk meg az embereket, hogy nyissunk azon diákok felé, akik muzeológiával, designnal foglalkoznak. De közben azért is csináljuk a programokat, hogy a közönségnek megmutassuk, Európa legelső közlekedési múzeuma hogyan tud átalakulni, revitalizálni a kőbányai, ipari területet, s hogyan változik át közösségi térré a régi járműjavító. Mindeközben szem előtt tartjuk, hogy európai szintű múzeummá váljon.

Fotó: Bach Máté

Németh Kristóf színművész, a Fórum Színház igazgatója, Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetettje hangsúlyozta, hogy ezt az elismerés azé a társulaté is, amelyben immár öt éve dolgozik:

A díj óriási elismerés nekem mint társulatvezetőnek, de úgy gondolom, hogy ez a teljes társulatnak szól. Szeretem keresztapám mondását, miszerint a színház és a templom hasonlít egymáshoz, mivel mindkettő olyan műfaj, ahol a művészetet és a hitet is közösségben élhetjük meg. Épp ezért nem egyéni harcosok vannak, hanem közösségként érünk el sikereket. Úgy gondolom, hogy a kultúra él és élni fog, s ezen belül a színházművészet is, melynek értékeit a színházunkkal képviselünk, s így indulunk neki a következő évadnak is.

Amikor a magyar színházművészet, s művészek legfontosabb feladatáról kérdeztük, a színművész megosztotta velünk, hogy fontos és alapvető a nyelv őrzése. – A szépen beszélt magyar nyelv és magyar nyelvűség számomra különösen nagyon fontos. Sosem felejtem el, amikor kicsiként a családdal elmentünk a színházba, s így szerintem az életformáló hatása hatalmas a gyerekekre. A színház szórakoztatva tud tanítani, s mindkettő egyformán fontos.

Fotó: Bach Máté

Lassan már tíz éve, hogy a Fővárosi Nagycirkuszban dolgozom. Nekem ez a díj azt jelenti, hogy országos szinten számontartják cirkuszművészettel és annak a megújulása is kiemelt fontosságú, ami nagyon jó érzés

– nyilatkozta Maka Gyula színész, műsorvezető, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ – Fővárosi Nagycirkusz műsorvezetője, aki a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári

tagozatának kitüntetését vehette át tegnap délután. Hozzátette:

Édes teher az, amilyen felelősséget ez a díj a vállamra tesz. Nem rettenek meg attól, hogy példát kell mutatnom. Meg akarom mutatni a fiatal művészeknek, hogy mindig van hova fejlődni, van hova eljutni, s minden egyes megjelenés egy új szint, egy új kihívás, s én így tekintek minden egyes előadásra.

A magyar cirkuszművészet helyzetéről elmondta, hogy a cirkuszművészet előkelő helyen áll a magyar kultúrában, hiszen olyan összművészeti produkciók láthatóak nálunk, melyek Európa szinten kiemelkedővé teszik a cirkuszt.

Fotó: Bach Máté

Joó Emese etnográfus, muzeológus, múzeumpedagógus, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főmuzeológusa a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésben részesült. Lapunkkal megosztotta, hogy a cirkuszi közösség egy kicsi, heterogén közösség, s hiába több évszázados hagyomány a cirkuszművészet, nem alakult ki gyűjtemény, nem kerültek be a hazai múzeumba cirkuszművészeti tárgyak. Hozzátette:

Az új múzeumfejlesztéssel úgy érezhetik a cirkuszi dolgozók, hogy még jobban értékelik a munkájukat, hiszen a cirkuszművészet reprezentálva lesz a gyűjteményekben.

A pályája alakulásáról elmondta, hogy három évvel ezelőtt érkezett a Nemzeti Cirkuszművészeti Központba, ahol a nulláról kezdték el építeni a cirkuszművészet múzeumát.

– A múzeum nemcsak a hazai cirkuszművészetet reprezentálja, hanem a magyar cirkuszművészek a világ minden táján és korszakában elért eredményeit is összegyűjti. A cirkuszban a tudomány ezzel jelent meg, mert előtte nem volt olyan szakember, aki az örökséggel, levéltári anyaggal foglalkozott volna. Így elkezdtünk egy feltárómunkát, ami a cirkuszok, utazócirkuszok emlékgyűjteményeit kutatja, rendszerezi és bemutatja. Ezzel pedig a cirkuszművészet önbizalma, közössége is erősödik.

A kitüntetés sokat jelent neki, hiszen kutatóként érkezett a cirkusz világába. – Ez a díj nekem azért megtisztelő, mert egy közösségi múzeumot díjaz, ami a cirkuszművészeknek készül és róluk szól. Az eddigi munkáimban múzeumpedagógusként az esélyteremtés volt a célom, s most ezt megvalósulni látom. Úgy érzem, hogy ezzel a cirkuszművészek engem befogadnak mint kívülállót, s ez mindig is fontos volt számomra. Úgy becsüljük meg egymást, hogy mindenki másban jó, s egy közösségként működünk.

Borítókép: Négyen a kitüntetettek közül: Zsigmond Gábor, Joó Emese, Maka Gyula, Németh Kristóf (Fotó: Bach Máté)