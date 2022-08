Horthy István repülőhalála

Évtizedekkel később Nemeslaki Zoltán Sára Sándor filmrendezőnek is beszámolt Horthy István haláláról: „mi is beindultunk, motorpróbáztunk, elstartoltunk, volt egy külön megjelölt hely, ahol a géppuskákat kipróbáltuk (…) s olyan 400 méter magasan odaértünk a közelfelderítő terepéhez. Akkor startolt el a gép. A kormányzóhelyettes, hogy észrevegye a felderítőgép, kicsit megnyomta a gépét, alacsonyabbra ment elég nagy sebességgel, én a külső oldalon kísértem akkor, és éreztem, hogy túl szűk lesz ez a forduló, amit ő kezdett. Úgyhogy én feljebb is emelkedtem, kicsit magasabbra, hogy elvesszen a sebességem, és úgy tudtam azt a szűk fordulót megcsinálni, kisebb sebességgel. Körülbelül száz méterrel magasabbra mentem, és mikor újból beszűkítettem, hogy vele leszek párhuzamosan, akkor vettem észre először: a gép balra a forduló irányába bedőlt, és átvágódott nagy gyorsasággal egy dugóhúzószerű figurába, amiben Horthy István az első fordulat után meg is fogta. Csak közel függőlegesen ment a gép. A magasság nem volt nagy, és ahogy kezdte kivenni a gépet, a reptér szélén volt egy út és ott mögötte egy horhos, ami körülbelül olyan hatvan-nyolcvan méter magas lehetett, annak körülbelül a közepébe belerohant, belevágódott a gép egy pillanat alatt, fölrobbant az üzemanyag.”

Horthy augusztus 15-ig összesen 24 harctéri bevetést repült (Fotó: horthymiklos.eoldal.hu)

A 2. hadsereg-parancsnokság naplójához mellékelt jegyzőkönyv szerint: „1942. augusztus 20-án 05.07-kor vitéz Horthy István repülő főhadnagy feladatának hű teljesítése közben a feladat által megkövetelt alacsony magasságból lezuhant és hősi halált halt.”

Mivel a „kis” Horthy ki tudta venni a dugóhúzóból a gépet, bizonyos, hogy nem volt igaz az itthoni szélsőjobboldali körök által terjesztett, István napi italozásról szóló, rosszindulatú mese, ugyanis repülőorvosilag bizonyított tény, hogy másnaposság esetén a pilóta csökkent szellemi teljesítménye nem teszi lehetővé, hogy gépét kivegye a dugóhúzóból. Szárnysegéde, vitéz Szabó László I. vezérőrnagy is „határozottan állította, hogy a harctérre való kivonulásának napjától kezdve a kormányzóhelyettes egyetlen korty alkoholt sem fogyasztott, sőt a dohányzást is abbahagyta. Valótlan tehát, hogy augusztus 19-én este ittas lett volna. Vacsorája rántott levesből állt. Mint református ember, névnapját is máskor ünnepelte.”

A kísérendő, 3/2. közelfelderítő század Heinkel He–46/E–2un pilótája, Wágner Károly zászlós a következőket jelentette: „Benyomásom szerint a repgép kevés [sic!] sebességgel végrehajtott, túldöntött és túlhúzott fordulóból került dugóhúzóba.” Baranyi Elek százados, megfigyelőtiszt szerint: „a géppár első gépe balra lefelé éles forduló mozgást végez és ebből bal dugóhúzóba megy át. A földet érésig a repgép kb. három perdülést végzett. Az utolsó perdülések már laposabbak voltak úgy, hogy az volt az érzésem, hogy talán sikerül a repgép földbe ütközését elkerülni.”

„Szűk körön fordult a gép felé, hogy azt bevetésre »felvegye« – amikor dugóhúzóba esett. A dugóhúzóból (...) még kivette az üzemanyaggal teli nehéz gépet, de már nem volt elég magassága ahhoz, hogy a tragédiát megakadályozhassa” – írta egyik vadászrepülő bajtársa, Pirithy Mátyás tartalékos hadnagy.

A honvéd légierő egyik Héja vadászgépe a keleti fronton, 1942 nyarán (Fotó: Fortepan)

A kormányzóhelyettesnek esélye sem volt a túlélésre. A korabeli vizsgálatok tanúsága szerint a Héja 45 fokos szögben, 400 km/h sebességgel, orral és bal szárnnyal csapódott a földnek, s azonnal lángra lobbant. Dr. Han László orvos százados 12 óra 30 perckor rögzítette a roncsban talált, összeégett tetem megvizsgálását. Véleménye szerint Horthy István feje a beépített jobboldali géppuska tokfedelére csapódott, amiért a halál oka: „agyhűdés, amely a repülőgép földet érése pillanatában bekövetkezett koponya szétroncsolódás által jött létre.”

2012-ben a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis és a MH Honvédkórház szakembereiből megalakított bizottság korabeli dokumentumokon és repülési kísérleteken alapuló vizsgálata megállapította, hogy a kormányzóhelyettes repülőbalesetét kiképzési hiányosságokból adódó emberi hibák és a Re–2000-be utólag beépített hátpáncél okozhatta. Az Olaszországból érkezett Reggiane Re–2000 Falco együléses vadászgépek – amelyek nálunk Héja néven ismertek – páncélozás nélküliek voltak, azokba 1942 nyarán építettek be magyar páncéllemezeket, így a vadászgépek repülési tulajdonságai jelentős mértékben romlottak. A gépekbe 149 kg súlyú páncélzatot építettek be, s azok súlypontja a gyári leírásokban szereplő hátsó súlyponttól 3,5 cm-rel került hátrébb, ezért farnehézzé váltak és jelentősen megváltoztak repülési jellemzőik, ezért nem véletlenül jellemezték „rosszindulatúnak” azokat.

Horthy István V-421-es jelű Héja vadászgépe pilótaülésében (Fotó: horthymiklos.eoldal.hu )

Az utólagos kutatások kiképzési hiányosságokra is fényt derítettek. Kiképzett vadászrepülőknek kevesebb idő kellett egy újabb típusra való átképzésre, ennek ellenére a sportrepülőként ismert Horthy főhadnagy ezen a géptípuson viszonylag kevés időt, 75 óra 15 percet repült. Nem kapott dugóhúzó-kiképzést. Felkészülése alatt páncél nélkül repült, gépét nem sokkal a frontra település előtt páncélozták. A megváltozott repülési karakterisztikáról nem tájékoztatták a pilótákat, miközben a gép kézikönyvében is rosszul adták meg a súlyadatokat és a terhelési mutatókat. Parancsnoki mulasztás is lehetett a háttérben, hiszen a gyakorlatlanabb kormányzóhelyettes figyelmét nem merték felhívni manőverezési hibáira. Pirithy hadnagy szerint megtörtént, hogy Horthy István „egy légiharc-gyakorlat alkalmával túlhúzta a fordulót és dugóhúzóba esett. Szerencsére volt elég magassága, ezért a hiba nem vált végzetessé. Pedig ekkor a Héjába nem is volt páncél beépítve. Mindannyian észrevettük, hogy a kormányzóhelyettes hajlamos a fordulóban túlhúzni a gépet. De kinek volt bátorsága őt erre a hibára figyelmeztetni?”

A Héja az utólag beépített páncélzat miatt orrnehézzé vált, és fordulózás közben hajlamos volt az átesésre (Fotó: Wikipedia)

Az italozási mese mellett a német szabotázs lehetősége is közszájon forgott, amely azért elvetendő, mert bevetésükkor Nemeslaki őrmester is hasonló aerodinamikai jelenségeket tapasztalt, a géproncs műszaki vizsgálatakor pedig kiderült, hogy annak ép volt kormányszerkezete, vagyis azt senki sem babrálta meg.

Egy ország borult gyászba, amelyről Dr. Pados Pál, a légierők haditudósítója így emlékezett: „Villámcsapásként jött a hír: »... vadászharcfeladatának hűséges teljesítése közben a harcfeladat megkövetelte alacsony magasságból lezuhant és repülő hősi halált halt...« Megrendülten álltunk az összetört, összeégett gép mellett... Akkor láttam katonát sírni... Aztán... Aztán már csak a holttest kiemelése, a felravatalozás és a szemtanúk kihallgatásának hivatalos formaságai következtek. És néma, döbbent csend. Órákig hallgattunk, szótlanul, összetörten. Mit is mondhattunk volna? Egyet tudtunk csak, többet vesztettünk, mintsem fel tudtunk mérni. És hogy mi következik ezután, hogy mit tegyünk, mihez kezdjünk, mindez ájult, tompa és sötét bódulatban kavargott agyunkban. Az ország elvesztette kormányzóhelyettesét, a szülők gyermeküket, a hitves férjét, a gyermek édesapát... Mi, repülők, elvesztettük vitéz nagybányai Horthy István repülőfőhadnagyot, legkedvesebb vadászrepülőnket. Horthy Istvánt, a repülőt.”

Vitéz nagybányai Horthy Istvánt 1942. augusztus 27-én helyezték örök nyugalomra a kenderesi családi kriptában. Sírfelirata máig magában hordozza a reményt:

„Szép fiatal életét a szebb magyar jövendőért áldozta fel. Halála magvetés. Várjuk az aratást!”

A szerző Babucs Zoltán, a Magyarságkutató Intézet munkatársa

Borítókép: Vitéz nagybányai Horthy István tartalékos repülő főhadnagy (Fotó: Wikipédia)