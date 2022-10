Botár Olivér kapja a Moholy-Nagy-díjat

A University of Manitoba, School of Art professzora és igazgatóhelyettese kurátorként jegyzi a tavaly Kanadában bemutatott Bauhaus (Canada) 101 című átfogó kiállítást, emellett számos könyv, többek között a magyar nyelven is megjelent Természet és technika – Az újraértelmezett Moholy-Nagy (1916–1923) című kötet szerzője is.