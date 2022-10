Hivatástörténetek láthatók Mező Misi műsorában

Mező Misi élete legszebb kalandjának nevezte a tizenkét hónapon keresztül forgatott sorozatot, amely a bíró, az építőmester, a fazekas, a földműves, a halász, a katona, az orvos, a pásztor, a pék, a szőlész, a tudós és a vámszedő mesterségekbe nyújt bepillantást. Nagy utazások is állnak mögöttük, hiszen mint az énekes felidézte, a forgatás során eljutottak az olaszországi Pisába, egy gravitációs hullámokat vizsgáló kutatóközpontba, de jártak Erdélyben is, ahol a pásztorokról szóló műsort vették fel. Egyik legkülönlegesebb élményeként említette az esztergomi bazilika felújítása során száz méter magasan, a kupola keresztjénél állni. Nagy hatással volt rá az orvos szakma is, amikor a sürgősségi osztályon testközelből tekinthetett meg egy gyomortükrözést. A mesterségek közül leginkább a katonák hivatása fogta meg. Mint elmondta, ő nem volt katona és a felvétel idején egy háromnapos kiképzésen vett részt. Sokat kapott kiképzése közben lelkileg Filó László zászlóstól, aki jelen volt a sajtótájékoztatón is.