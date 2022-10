Szerelmi négyszög érkezik Lengyelországból

– Felelősségem és kötelességem, hogy új irányokat és koreográfusokat emeljek be a társulat repertoárjába, ezért folyamatosan figyelemmel kísérem a nemzetközi táncéletet – hangsúlyozta lapunknak Velekei László, aki két-három évvel ezelőtt a közösségi oldalakon látta először Anna Hop munkáit, amelyek nagy hatással voltak rá. – Lenyűgözött a művészete – folytatta. Később Anna Hop hazánkban járt, megnézte a Győri Balett GisL című előadását a Müpában, s nagyon megtetszett neki az együttes.

– Megbeszéltük, hogy a 2023/24-es évadban együtt dolgozunk, koreográ­fiát készít a Győri Balettnek. Aztán úgy alakult, hogy előbb is el tud hozzánk jönni a Lengyel Nemzeti Balett társulatával. Beszéltem Bakos-Kiss Gáborral, a Győri Nemzeti Színház igazgatójával, aki azt mondta, be tudjuk fogadni az előadásukat. A többi már ment magától – avatott be az előadás győri bemutatójának előzményeibe Velekei László.

A Férj és feleség egy cselekményes balettelőadás, amely az igazgató elmondása szerint beleilleszkedik a Győri Balett repertoárjába.

A darab karakterei irányíthatatlanok: hisztérikusan viccesek, nyomorultak és néha egyszerűen kegyetlenek. Más szavakkal: mi magunk vagyunk, bármikor és bárhol, a torzító tükörbe nézve. Anna Hop Aleksander Fredro lengyel romantikus író talán legviccesebb, legkalandosabb vígjátéka alapján készített koreográfiát, amelyet október 9-én 19 órakor láthat a közönség a Győri Nemzeti Színház színpadán.



Az előadás egy szerelmi négyszöget mutat be, amely Elwira férjének, Waclawnak, a szeretőjének, Alfrédnak és a pár komornájának, Justysiá­nak szövevényes kapcsolatait bontja ki. Anna Hop az 1950-es évekbe, egy nyári üdülőhelyre helyezi a cselekményt, bevonva minket az édes négyes szórakoztató és váratlan fordulataiba. A darabban Stanislaw Mo­niuszko zenéje, az 1950-es évek slágerei és kortárs zenék hangzanak el. A koreográfiát a minimalista díszletek és a Malgorzata Szablowska által megalkotott kontrasztos világítás egészíti ki. A Férj és feleség a kapuzárási pánik keserédes történetéről szól, amelyből nem hiányozhat a féltékenység, a szerelem és beteljesületlen becsvágy sem, s amelynek robbanásszerű végkifejlete mindenkit meglep.

A produkció az Adam Mickiewicz Intézet 44 x Mickiewicz elnevezésű programjának része, amelynek küldetése a lengyel kultúra népszerűsítése nemzetközi együttműködések segítségével.

Velekei László lapunknak arról is beszélt, hogy bár a neves koreográfusoknak évekkel előre foglalt a naptáruk, egyik nagy álma, hogy Crystal Pite koreografáljon a Győri Balettnek egy új előadást.

Mindezt leszervezni hosszú folyamat, de bízom benne, hogy egyszer megvalósul

– mondta az igazgató. Mint megtudtuk, a Covid időszakát követően kilenc premierjük és száztizenöt előadásuk volt, amelyben a gyerekdaraboktól a cselekményes nagy balettekig terjedt a repertoár. Mindez pedig azt mutatja, hogy igény van a Győri Balettra.

Borítókép: Jelenet a lengyel előadásból (Fotó: Lengyel Nemzeti Balett)