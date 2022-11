A bluestól lesz hangos Veszprém

Négy Grammy-díjas blueselőadóval, mintegy negyven fellépő több mint ötven koncertjével, kiállításokkal, workshopokkal, beszélgetésekkel várja az érdeklődőket 2023. április 13. és 16. között a műfaj eddigi legnagyobb magyarországi eseménye, a Veszprém Blues Fesztivál, amelyet a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat részeként rendeznek meg.

A négy nap során színpadra lép majd a Rolling Stonesszal platinalemezt jegyző harmonikás, Sugar Blue, az egyedülálló énekhangjáról és szájharmonika-játékáról híres Rick Estrin, a brit blues hagyományait megreformáló gitáros, Matt Schofield, a közönségkedvenc Big Daddy Wilson, valamint a műfaj nagy ígérete, Buffalo Nichols is. A most 73 éves Rick Estrin San Franciscó-i énekes-szájharmonikás a Little Charlie & the Nightcatsből alakult Rick Estrin & the Nightcats frontembereként lett ismert nemcsak Amerikában, hanem világszerte. Humorral átszőtt színpadi jelenlétével Estrin és csapata a bluesfesztiválok egyik kedvelt résztvevője.