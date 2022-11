Élmények kavalkádja a SlowXmas kínálatában

A tematikus utcák közös adventi kalendáriuma november 25. és december 24. között minden napra tartogat valamit az arra járóknak. Kiállítások, koncertek, workshopok, irodalmi és gyerekprogramok várják az érdeklődőket. Az ínycsiklandozó gasztrokülönlegességek és lélekmelegítő kulturális programok között a karácsonyi ajándékokat is be lehet szerezni ezekben az utcákban. Mint elmondták, a kiállításoké a főszerep a SlowXmas adventi kínálatában, a műfajból pedig szinte minden utca kiveszi a részét.

A képzőművészet iránt rajongók a KultUnio K11 LABOR elnevezésű kiállítóhelyén a festészet felől érkezett Lovrity Anna Katalin animá­ciós filmrendező és illusztrátor Az elveszett fagyigombóc című kiállítását kínálja, a Bartókon található K.A.S. Galériában pedig Szántó István a hagyományos népi tárgykultúra, illetve épített örökség sajátosságaiból kiinduló alkotásai tárulnak fel.

Ugyanitt a Faur Zsófi Galéria karácsonyi kiállítása és vására keretében a galéria művészei olyan kisméretű műtárgyakat állítanak ki, amelyek különleges ajándékok lehetnek. A Bartókon található Kornél kínálatában jól ismert alkotókkal is találkozhatunk az egynapos vásáron.

Ékszervásárt is tartanak Németh Orsi és Tárnok Orsi, anya és lánya ötvösművészek közreműködésével. A Ráday Soho 2B Galériájában Alekszandar Zograf szerb grafikus, képregényrajzoló gazdag és szerteágazó munkásságából nyílik tárlat. A Falk Art & Antique Street galériái sem maradhatnak ki a sorból, hiszen mintegy harminc kisebb és nagyobb üzletben kínálnak igényes, egyedi ajándékot. Érdemes ellátogatni az aukciósházakba is. A Nagyházi Galéria hagyományosan többnapos, karácsonyi árverésén például XIX. és XX. századi festmények, bútorok, ezüsttárgyak, ékszerek kerülnek kalapács alá, és lesz jótékonysági aukció is. Jelentős eseménynek számít az évről évre dinamikusan fejlődő Bodó Galéria árverése, aukciós kiállítása december 1–14-ig. A Fashion Street sem marad ki a kiállítások sorából, december 16-tól nyílik egy érdekes naptárbemutató a Fashion Street Gallery-ben. A Kameraszínház Egyesület egy izgalmas rejtély megoldására hívja a kisebb és nagyobb nyomozókat, a detektívjáték pedig az ízek nyomába ered a Bartókon.

A zenei palettára a Ráday Sohón Frederick Cornelius DIY muzsikus, énekes, dalszerző koncertje kerül, aki egyenesen Dániából érkezik az iF színpadára. Havasi-Hollanda György gitárjátékát a Bartókon található KisPrésházban lehet majd meghallgatni, de számos más zenei programmal is várja a hely az érdeklődőket.

Ugyanitt a Béla bárban ad koncertet Balanyi Szilárd, a Quimby zongoristája, aki a zenekar mellett egy intimebb felállást is életre hívott azért, hogy lecsupaszított formában is előadhassa dalait. A Falk Miksa utca, vagyis az Art & Antique Street téli kincskereső sétákkal is várja a művészet iránt fogékony közönséget idegenvezető-műtárgybecsüs vezetésével. Lehet szemezgetni a karácsonyi aukciós kiállítások gazdag anyagából, szakértők, gyűjtők, hangulatos, apró boltok tulajdonosai mesélnek kedvenc tárgyaikról. A közösségi alkotás is hagyományosan része a lassulás jegyében telő SlowXmasnak. Programok lesznek a Bartókon található Emlékmackó Műhelyben, a BBB KultPontban a VISU Slowdesignnál és a Kornélban. A tájékoztatót követően a Bakáts téri templomban Orbán György, a Ráday Soho Egyesület projektmenedzsere, egyébként a templom kulturális programszervezője vezette körbe az érdeklődőket.

Borítókép: Séta a Bakáts téri templomban (Fotó: Havran Zoltán)