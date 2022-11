Jótékonysági akcióval, szórakoztató és pihentető karácsonyi tartalmakkal készül az ünnepekre a Müpa

De azokra is gondoltak, akik a gasztronómia mellett más területen is próbára tennék magukat, és a fenntarthatóság is szívügyük: a „Csináld magad!” és a „DIY dekorációs ötletek” menüpontokat választva saját gyártású ajándékokhoz és újrahasznosított papírdíszek elkészítéséhez találhatnak kreatív útmutatókat.