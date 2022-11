Kizárólag adott koordinátákon hallgatható meg a Mordái új lemeze

A hattagú Mordái 2020-ban jelentette meg nagysikerű első nagylemezét, amit többek közt az európai viszonylatban fontos ugródeszkának számító Eurosonic fesztiválon is bemutattak. A csapat azóta több tagcserén is átesett, az Álom esett a szememre zenei világát pedig nagyban befolyásolta, hogy a dalszerzésben az újabb tagok (Csernovszky Márton – basszusgitár, Szabó-Sipos Ágoston – dobok, Varga Dániel – szaxofon) is részt vettek, a végeredmény pedig hat különböző zenei identitás egyvelege lett. Zeneileg ráadásul nagy változás az első albumhoz képest, hogy míg az a Muzsikás repertoárjából táplálkozott, a Mordái frontembere és zenei iránymutatója, Nóvé Soma most egy sokkal szélesebb palettáról válogatott népdalokat.

Sok népzenésszel beszélgettem, Porteleki László például magnókazettáról mutatott archív felvételeket, de végighallgattam az Új Pátria terjedelmes népzenei gyűjteményét is. A zenénk olyan szempontból autentikus, hogy őszintén és tisztelettel kezeli a népzenei hagyatékot, de közben újító is akar lenni

– meséli Nóvé Soma.

A Mordái próbál olyan dolgokat egyesíteni a népzenei hagyományokkal, amik kulturálisan nem feltétlenül kapcsolódnak számos ponton, de sokat kísérleteznek azzal, hogyan tud a kettő érdekes, izgalmas, de közben autentikus fúziót alkotni. Ez az újító szándék ezúttal nem csak a dalokban mutatkozik meg: decemberig ugyanis a megszokott streamingfelületek helyett egy geolokációs weboldal segítségével az ország különböző pontjain hallgathatjuk meg az anyagot. Nincs is szükség hozzá másra, mint egy okostelefonra és bekapcsolt GPS-re. A pontos helyszíneket egy térkép mutatja, és a megfelelő koordináták elérésével elérhetővé válik az album is. Az egyetlen fix állomás a Normafa, amihez Somát különleges kapcsolat köti.

Minden lemeznél van egyfajta rituálém: amikor a hangtechnikus, Gál Máté elküldi az anyagot, mindig felmegyek a fogaskerekűvel a Normafára, és ott hallgatom meg először. Ez azért fontos nekem, mert így nyugalomban, csak erre tudok koncentrálni, megadom a módját. Ez indította el az ötletet, hogy mi lenne, ha mások is így hallgatnák meg, izgalmas kísérletnek tűnt

– meséli.

A különleges akció nem titkolt szándéka az is, hogy kicsit kimozdítsa a hallgatót a megszokott zenefogyasztási formákból, illetve egyfajta hidat teremtsen a virtualitás és a valóság között.

„Egyre intenzívebb a digitális gyorsfogyasztás, és én a magam bőrén érzem, hogy minél több időt töltök a képernyő előtt, annál rosszabb kedvem lesz. Ha már mindenhez virtuális módon lehet hozzájutni, elkezdtem gondolkodni, ezt hogyan lehet felhasználni arra, hogy az ember kimozduljon abból, és a valóságot élje át. Az egész koncepció egy plusz játék, és érdekel, hogy milyen élményben részesülnek a hallgatók. Az egésznek van egy kincsvadászat jellege is.”

Mindemellett a geolokációs játékkal szerettek volna egy párbeszédet is elindítani, a Normafa mellett ugyanis a közönségtől kérték, javasoljanak akár vidéki, akár külföldi helyeket. Így az emberek a lemezen keresztül felfedezhetnek új, izgalmas helyszíneket is.

A „kincsvadászat” tehát október 22. óta tart a Normafán és a közönség által javasolt további helyszíneken. Az Álom esett a szememre lemez a megszokott digitális platformokon csak decembertől érhető el, amit egy lemezbemutatóval is megünnepelnek majd.

Borítókép: Mordái (Fotó: Martin Wanda)