Virtuóz sztárvendég a Müpában

Alekszandr Gavriljuk az első nyilvános koncertjét kilencéves korában adta, majd számos nemzetközi zongoraversenyen ért el helyezést. Azóta a világ legjelentősebb zenekarainak szólistája és a legfontosabb koncerttermek visszatérő vendége. Olyan neves zenekarokkal és művészekkel lépett már fel, mint a New York-i Filharmonikusok, a Los Angeles-i Filharmonikusok, az Izraeli Filharmonikus Zenekar vagy a Rotterdami Filharmonikusok, valamint Herbert Blomstedt, Valerij Gergijev, Neeme Järvi, Vladimir Jurowski vagy Osmo Vänskä. Számos fesztivál (Kissingeni Nyár, rotterdami Gergijev Fesztivál) visszatérő vendége.

2009-ben lemezre vette Prokofjev összes zongoraversenyét Vladimir Ashkenazy vezényletével, de természetesen más felvételei is születtek Rahmanyinov, Schumann, Szkrjabin, Muszorgszkij és Prokofjev műveiből. Legutóbbi Brahms- és Liszt-lemezéről a Gramophone kritikusa így nyilatkozott:

Ennek az albumnak minden komoly gyűjtő lemezei között szerepelnie kell.

Budapesten először ad szólóestet, műsorán klasszikus és virtuóz darabokat egyaránt megtalálhatunk.

Az MVM Koncertek – A Zongora sorozat november 9-i eseményén a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében Beethoven cisz-moll (Holdfény) szonátáját (op. 27 no 2), Schumann Kinderszenenjét (op. 15), Liszt Velence és Nápoly – Tarantelláját, Chopin Desz-dúr noktürnjét (op. 27 no. 2) és A-dúr polonézét (op. 40 no. 1), Brahms b-moll intermezzoját (op. 117 no 2) és cisz moll intermezzoját (op. 117 no. 3), valamint Saint-Saëns–Liszt–Horowitz: Danse Macabre/Haláltánc című művét adja elő.

