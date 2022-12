A jövő fontos eleme a mértékletesség

A fiatal írónő az emberek és élőlények iránt tanúsított létfeltáró figyelmet meseszerű elbeszélésekbe csomagolja, és nem fél a természetvédelem öniróniájától sem: „A büdösbogaraknak is vannak jogaik!” Lecsap az abszurd szélsőségre is: „Kihívtam a rovarirtókat, mire megjelent ez az ökop…csa, odaláncolta a gyerekét a bejárati ajtóhoz, és azt mondta, hogy a saját lakásomban nem irthatom ki a poloskákat!” – fakad ki az elbeszélésgyűjtemény egyik szereplője.

Vöröskéry felmutatja a fonák oldalt is: kiderül, a gyerek nem is meggyőződésből tüntet. „Ibolya a gyerekfelvigyázó, én pedig dolgozom. [...] Demonstrációnként egy gombóc fagylalt az alapbérem. Kettő, ha kijön a rendőrség, három, ha vér is folyik” – mondja az ajtókerethez ragasztott kisgyerek. Megjegyezzük, Vöröskéry a Just Stop Oil és az Ultima Generazione festményhezragasztós múzeumi demonstrációi előtt írta ezeket a szövegeket, mondhatjuk, a fiatal szerző rajta van az áramláson, az átlagot egy hullámmal megelőzve.