A látássérült rekorder is adakozott

A születése óta vak műsorvezető évek óta komoly kihívásokat teljesít, ezúttal, élve a Kossuth rádió nyújtotta lehetőséggel, a rádiózásban próbálja ki magát.



Nagyon örülök, hogy a közmédiá­ban megvalósult egy ilyen figyelemfelkeltő műsor, ahol a problémáinkról tudok beszélni

– mondta a műsorvezető. – Riportokat készítek, melyek az életünkről szólnak, hogyan éljük meg a mindennapokat, milyen a mi világunk. Az emberek jók hozzánk, csak sok esetben nem tudják, hogyan segíthetnek. Beszélünk arról is, mi az, ami hasznos, mit tehetnek értünk. Ezzel is közelebb visszük a vak emberek világát az egészséges társadalomhoz az éteren keresztül – sorolta Karvai Sándor.

A Kossuth rádió történetében nem egyedülálló, hogy sérült munkatársnak adnak lehetőséget arra, hogy megmutassa magát az éterben. Szeretnének példaadók lenni a hazai médiaéletben az akadályoztatottsággal élők foglalkoztatásával, hiszen a rádiózásban is ugyanúgy dolgozhatnak, mint valamennyi munkaterületen, csupán a megfelelő segítséget kell biztosítani hozzá. A műsorvezető a hanganyagok megvágásában kap segítséget. Karvai Sándor születése óta vakon éli az életét, ez azonban nem akadályozza őt abban, hogy elképesztő rekordokat állítson fel. Korábban már vezetett sportautókat, sőt néhány éve motoron tett meg egy kört a Hungaroringen, teljesítménye pedig a Guinness-rekordok közé került. A közelmúltban hetedik világrekord-kísérletére vállalkozott: egy kamion volánja mögé ült be, hogy teljesítse a kihívást.

Feleségével, a gyengénlátó Anitával országszerte iskolai érzékenyítéseket és szemléletformáló órákat tart a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató Kézmű-Erfo-Főkefe nonprofit szervezet támogatásával.





A Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív műsora idén a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) nyújt segítséget, melynek missziója a vak és gyengénlátó emberek önálló életvitelének és esélyegyenlőségének támogatása. A közmédia karitatív kampánya ezúttal is különleges tárgyak eladásával segít. Az ismert emberek által felkínált relikviák többségét a Jónak lenni jó! honlapján lehet megvásárolni, néhány különleges tárgyat pedig a közmédia december 18-i egész napos műsorfolyama során bocsátanak árverésre.

Karvai Sándor elmondta, hogy felajánlotta azt a motorosdzsekit, amelyben tíz évvel ezelőtt körbemotorozta a Hungaroringet. A nemzetközi szintű kampány tíz éve példaértékű összefogást valósít meg, közösségi erőt teremtve hidat képez a világ magyarsága, a támogatók és rászorulók között, amely kiérdemelte Ferenc pápa áldását. A MVGYOSZ tevékenységét több módon lehet segíteni: 500 forinttal a 13600-as telefonszám hívásával és a 96-os azonosító megadásával, illetve SMS-ben a 96-os szám elküldésével a 13600-as telefonszámra. A jótékonysági akcióba a [email protected] e-mail-címre várják a felajánlásokat.

Borítókép: Karvai Sándor (Fotó: Teknős Miklós)