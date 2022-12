Billie Eilish is jön jövőre a Szigetre

Íme felsorolva a most napvilágot látott első körös lista: Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine, Imagine Dragons, Sam Fender, Niall Horan, YUNGBLUD, Foals, Diplo, Jamie xx, M83, Moderat, Sven Väth, Mimi Webb, Nothing But Thieves, Two Feet, Viagra Boys, Amyl And The Sniffers, 070 Shake, TV Girl, Dixon, Uncle Waffles, Frank Carter & The Rattlesnakes, Baby Queen, The Comet Is Coming, Easy Life, Youngr, Los Bitchos, Destroy Boys, Kelly Lee Owens (DJ set), Mall Grab, Partiboi69, Parra For Cuva, Jungle By Night, yuné pinku (DJ set) és Hannah Grae.