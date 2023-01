Aranylemez lett a Magyar képek

Az ikonikus legendákból álló Mandoki Soulmates zenekar tagjainak összesen 35 Grammy-díjuk van és igen nagy sikerrel dolgoznak harminc éve az angol progresszív rock és az amerikai fusion jazz művészi ötvözésén.

Ám nemcsak e világsztárok (köztük van például Al Di Meola, Ian Anderson, a Jethro Tull vezetője is), hanem olyan magyar kiválóságok működtek együtt, mint Kovács Ákos, Horváth Charlie, Mező Misi, Molnár Ferenc Caramel, Pápai Joci, a néhai Szakcsi Lakatos Béla, Takáts Tamás, valamint egyedüli női előadóként Zséda. A kiadvány előzménye a korábban eredeti angol nyelven írt duplalemez, amely az Egyesült Államokban Utopia For Realists, Európában pedig Living In The Gap & Hungarian Pictures címen híresült el, mely szintén aranylemez volt és első helyen nyitott Magyarországon is.

Az évkezdésre a formáció Takáts Tamással közös felvételét emelte ki az új év alkalmából, amely a tapasztalt és fiatal lázadók összefogását hirdeti egy jobb világért.

Hallgassák meg a dalt: