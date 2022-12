Új, magyar nyelvű lemezt adott ki a Mandoki Soulmates, hazai és világsztárokkal

„Legtöbbünk életében eljön a pont, amikor szembenézünk a nehézségekkel, önmagunkkal és megtapasztaljuk a belső erőnket, amivel felállva tovább megyünk, küzdünk, hogy elérjük célunkat” – így nyitja sorait Leslie Mandoki, aki saját hazájához mindig is szorosan kötődött, hatalmas mérföldköveket ért el és egy újabb állomáshoz érkezett el a végre teljes hosszúságban hallgatható, „Magyar Képek” című kiadvánnyal.

A művész karizmájának, fáradhatatlan lendületének, a zene és a vele együttműködő nemzetközi előadók-dalszerzők iránti mély és kölcsönös tiszteletének köszönhetően elkészült először angol nyelven a duplalemez, amely az Egyesült Államokban „Utopia For Realists”, Európában pedig „Living In The Gap & Hungarian Pictures” címen híresült el maradandó sikereket elérve a világ számos pontján.

A dalszövegek többségének új, magyarnyelvű jelentést maga Leslie adott két élvonalbeli szerzőtársával Horváth Attilával és Kovács Ákossal.

„Annak idején a „Találkozások” című album alakulásakor ismertük meg egymást Leslie-vel, ami most újból elérhető lesz, szép időszak volt és nagyon jó anyag lett hihetetlen ikonokkal, számomra példaképekkel és hazaiakkal, köztük van Demjén Rózsi, Cserháti Zsuzsa, Zorán és Somló Tamás! Ez a lemez összehozott bennünket, amelyből baráti kapcsolat lett! Most ez megismétlődik a „Magyar Képekkel”. Leslie alapvetően szereti, amit csinál kitartóan, hittel tesz mindent, és ez viszi előrébb!” – osztotta meg Charlie, aki az albumon a „A Fáklya” című szerzeményben tűnik fel.

A korongot csodálatosan összegzi az Ákos és Caramel tolmácsolásában született dal, az „Ez már az élet”, amely az emberségről, összetartozásról, és a tenni akarásról szól, és amelyhez egy megindító videóklip készült.

„Leslie-t 1998 óta ismerem, amikor megkeresett a Disney zenei igazgatójaként azzal, hogy én énekeljem fel magyarul a Tarzan című mese dalait, amit Phil Collins írt és adott elő eredetileg. Örömmel fogadtam azzal a feltétellel, hogy én fordíthatom le a szövegeket. Nem sok reményt fűztem ennek megvalósulásához, akkor azt gondoltam, hogy soha többet nem fog keresni Leslie. Kis idő elteltével jött a telefon, hogy szabad kezet kapok ebben. Hatalmas élmény volt, Marci fiam akkor volt néhány hónapos, igen bele tudtam élni magam az alkotásba. Elmondhatom, hogy nagyon jó barátságot ápolunk azóta is, és külön kiemelném, hogy Leslie azon kevesek közé tartozik, aki habár elhagyta hazáját, mégis egy állandó visszatérő, és nagyon nagy szó, hogy ilyen grandiózus előadógárdával terjeszti kultúránkat az egész világon!” – árulta el Ákos, hogyan került a kiemelt együttműködők közé.