Bartók Béla előtt tiszteleg a Góbé

A Góbétól már megszokhattuk, hogy meglehetősen rafinált módon nyúlnak a népzenéhez, amelyet mesteri módon „házasít” olyan könnyűzenei műfajokkal, mint a reggae, a jazz, a rock, a dnb vagy éppen a disco. Hasonlóképpen ahhoz a gondolatisághoz, amelyet a 20. század elején Kodály és Bartók kezdett a klasszikus zenében. A Góbé Miért kell? Című új klipes dalát is ez a törekvés jellemzi, egyrészt témájában igazi folk-disco szerelmes dal, másrészt zenei megformálásban Bartók előtt is tiszteleg.



A zenekar amúgy is szívesen nyúl a Bartók-örökséghez, 2021-ben megjelent Bartók 44 duó duplalemezéért Fonogram-díjat is kapott. A csapatnak korábban született egy Bartók Béla című száma is, amelynek alapgondolatait – bartóki zenei idézetek, tisztelgés a zeneszerző és népzenekutató munkássága előtt – szívesen folytatták volna; ráadásul lehetőleg hasonlóan újszerű, akusztikusan megszólaló, de mégis elektronikus hangképeket alkotó formában. Így alakult ki a Miért kell? c. szám, amelyről már Várai Áron, a Góbé frontembere beszélt:



A Miért kell? egy jó kis Góbés folk-disco szám, ami az érzések felismeréséről, majd ennek a reménytelen helyzetnek, a szeretett nőnek a kényszerű elengedéséről szól. Az alma szimbolizálja a szerelmet ebben a történetben. A zene egy lendületes, sodró folyam, amit a népdal alap lüktetése hozott magával, így segít a hallgatónak bulizva feldolgozni ezt a nehéz szituációt. Amellett, hogy Bartók Béla első gyűjtésén alapszik – amit 1904-ben a kibédi Dósa Liditől hallott, és azonnal fel is dolgozta a Székely népdal énekhangra és zongorára című művében –, egy másik darabjának részlete is elhangzik, az 1907-beb írt Három csíkmegyei népdal harmadik tételének eredeti dala. Na, ettől góbé a Góbé, autentika, modernitás és értékközvetítés izgalmas egyvelege.

A dalhoz egy ötletes klip is forgott.

Sokan sokféle dologra vágyunk, legyen szó akár az igaz szerelemről, a sikerről, egy életre szóló barátságról, a határtalan szabadságról, egy kis nyugalomról a hétköznapok rohanásában vagy akár némi bátorságról, hogy megtegyük azt, amit régóta nem merünk. Ezek után a dolgok után sokszor kétségbeesetten kutatunk, és próbáljuk megszerezni őket bármi áron

– meséli a klip alapötletéről a rendező, Nyitrai Balázs.

A videóban a színes lufik jelképezik ezeket a vágyakat és azt is, milyen, amikor valamire régóta vágyunk, ám mikor megkaparintjuk, szertefoszlik vagy kiderül, nem az, amire szükségünk van, vagy egyszerűen változik és változunk. „Ennek a felismerése nehéz és küzdelmes, de ahhoz, hogy megragadhassunk valamit, ami mindenében a részünkké tud válni, sokszor el kell engednünk azt, amit éppen a kezünkben tartunk” – összegzi a tanulságot Balázs.

Az új számot a közönség először élőben március 3-án, az Akvárium Klubban hallhatja.

Borítókép: A Góbé együttes (Foto: Komroczki Dia)