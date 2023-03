A Cella – Letöltendő élet mind a nyolc része pokoli világba vezet

A vágóként már jól ismert Csillag Manó rendezte az epizódokat, amelyeknek erénye, hogy hitelesek a párbeszédek, és általában megfelelő ritmusban halad előre a cselekmény. Érdekes a filmek vizuális megjelenése is. Maly Róbert operatőr jól játszik azzal, hogy meleg vagy hideg fényekben látjuk a börtöncellát, sokszor úgy is érezheti a néző, hogy a főszereplő belső lelki világának fényei tükröződnek a képernyőn, és az is sokszor az operatőrön múlik, hogy melyik epizódban engedi közel a nézőt a főszereplőhöz, és melyikben támogatja kevésbé a lelki azonosulást.