Brueghel lapult az ajtó mögött

A kalandos történetről a CNN számolt be a minap, elmondva, hogy egy Malo de Lussac, a Daguerre Val de Loire cég becsüsét a közelmúltban azzal bízták meg, értékeljen fel egy családi házat. A szakember szobáról szobára járt az épületben, míg az egyik ajtó mögött különlegességet fedezett föl.

A festményt a tévészobában, egy ajtó mögött találtam. Elkezdtem értékelni ezt a szobát, és amikor visszafordultam, megláttam ezt a képet. Óriási meglepetés volt számomra

– mesélte a szakember hozzátéve, hogy a felfedezés karrierje legnagyobb meglepetése volt.

Pieter Brueghel II. (1564–1636), L’Avocat du village (a falu ügyvédje)

De a műalkotás egyébként az ismeretlenségét megőrizni kívánó családnak is meglepetést okozott. No nem létével, hanem értékével. Ők úgy tudták, valami olcsó másolat, esetleg ügyes hamisítvány lóg a falon, nem is nagyon foglalkoztak vele. Most azonban, hogy kiderült, az ifjabb Brueghel eredeti festménye lóg a nappaliban, mindjárt eszébe jutott valami öreg rokonnak, hogy a képet több mint száz esztendővel ezelőtt, az 1900-as évek elején vásárolta valamelyik nagypapa, s ő még úgy tudta, eredeti festményre tett szert. Az évek múlásával s a generációk váltakozásával azonban egyre hihetetlenebbnek tűnt, hogy a flamand mester valódi képét őrizgesse a família, így lassan kialakult a családi hagyomány: ez bizony csak egy jól sikerült kópia.

Hát most kiderült: nem az. A képet a művészettörténészek becslése szerint 1615 és 1617 között festette a fiatalabb Brueghel, aki szokásától eltérően nem apja, az idősebb és híresebb Brueghel egyik kompozícióját használta ehhez a festményhez, hanem újrafestette a falusi ügyvéd népszerű témáját. A L’Avocat du village (a falu ügyvédje) egyébként Brueghel egyik legnagyobb ismert alkotása, magassága 112 centiméter, szélessége 184 centiméter.

– Hihetetlen történet – fogalmazott Malo de Lussac.

Nemcsak a megsárgult képnek, de a család felmenőinek is visszaadhattuk a hitelességet azzal, hogy kijelenthettük: az önök festménye valódi.

A kép kedden került kalapács alá Párizsban és az előzetes várakozások szerint hatszáz-nyolcszázezer euróért, azaz két-háromszázmillió forintért fogják leütni.

A szerencsés család pedig ebből a pénzből bizonyára vásárol egy másolatot is az elárverezett Brueghel-képről. Ha már eddig is úgy tudták, hamisítvány lapul az ajtó mögött, lógjon ott ezután is egy kópia.

Borítókép: A felfedező: Malo de Lussac (Fotó: Lanouvellerepublique)