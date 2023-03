Domingo hangja ma is lenyűgöző

Szerencsére először csönd volt. Ameddig a koncert nem kezdődött el, ameddig a Maestro nem lépett ki a színpadra, addig nem szólt semmilyen zene. Nem jellemző ez manapság, amikor szinte mindenhol és mindenkor valamiféle előzenét kell hallgatni, mindenesetre itt most jó volt a csönd. Segített rákészülni az élményre, mert vannak fontos pillanatok az ember életében, olyanok, amelyeket nem szoktunk elfelejteni egy életen át. Ezt élhette meg a nemrég megnyílt MVM Dome közönsége szombat este, amikor Placido Domingo kilépett a színpadra. Nem egy 82 éves énekes-karmestert láttunk, aki több mint négyezer előadáson van túl, több mint százötven szerepet játszott el eddigi élete során, arról már nem is beszélve, hogy több mint hatszáz operaelőadást és szimfonikus koncertet vezényelt le a legrangosabb zenekarokkal, hanem egy embert, aki szereti a színpadot, és akit a színpad is szeret.

Egy igazi férfit láttunk, aki nemcsak a kiállásával közvetíti a férfienergiát, hanem a hangjával is. A tenor hang ugyanis nyugodt erővel képes közvetíteni a legszenvedélyesebb érzelmeket is.

Placido Domingo koncert az MVM Dome-ban Fotó: Mirkó István

Placido Domingo visszaadta az opera becsületét

Placido Domingó José Carrerassal és Luciano Pavarottival fellépett a futball-világbajnokság fináléján is, a közvetítést nyolcszázmillióan nézték, nem is beszélve arról, hányszor ismételték meg azóta is a koncertjüket. Annyira népszerű lett a trió, hogy tizenhárom évig járták a világot előadásukkal, amelyben jól megfért egymás mellett az O sole mio című romantikus dal a Nessun dormával (Puccini Turandot című operájából) is. Óriási hatása volt a három tenornak, mert az egyre inkább populárissá váló világunkban visszaadták az opera becsületét, hatásukra sokkal több fiatal kezdett el operaelőadásra járni szerte a világban. A trióban Luciano Pavarotti volt a legnagyobb sztár, akinek virtuóz előadását kicsit szerényebben, de pontosan olyan magas szinten tudta követni Domingo, amikor a tenorok énekpárbajra keltek egymással. Pavarotti 2007-ben, 72 éves korában meghalt, fiatal, sokszor szemtelennek tűnő barátja, Placido Domingo pedig ma már 82 éves.