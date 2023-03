Oravecz Imre: Az ember sosem lehet elégedett a produktummal

– Szintén az előbb idézett Ötven után-ban ez áll: „írtál három jó verset”. Melyek lennének ezek?

– Ez nem szó szerint értendő. Lehet, hogy csak három jót írtam, de az is lehet, hogy csak egyet. A lényeg az, hogy keveset. Már csak azért is, mert sok jót nem lehet. Mikor azt a verset írtam, konkrétan nem gondoltam egyikre sem. Most pedig csak úgy tudnék hármat kiválasztani, ha nekilátnék elolvasni az összeset.

– Hogy érzi, az azóta eltelt évtizedekben írt újabb három jó költeményt?

– Remélem, igen.

– Önkritikus, maximalista? Mint kiadója szervezte születésnapi beszélgetésen elmesélte: a belíven javít, kihúz minden rossznak véltet.

– Mindkettő. Mi más lehetnék? Ezek hozzátartoznak az írósághoz. Miként az is, hogy

nincs végleges szöveg. Az ember sosem lehet elégedett a produktummal. Persze, előfordul, hogy ront rajta, mikor azt hiszi, hogy javít.

– Egytémás szerzőnek tartja magát, akinek egyetlen témája a halál, az elmúlás. Ez tudatos vállalás?

– Vannak munkáim, amelyekről állítható ez, de a legtöbbnek nem ez a tárgya, mégis arról, vagy arról is szólnak. Ott van az ellenpélda, A rög gyermekei című regényem második része, a Kaliforniai fürj. A kritika kivándorlásregénynek nevezi és okkal. De nem csak a kivándorlásról szól. Nem jó, ha valami csak egy dologról szól.

– Mondhatjuk, egyszereplős szerző, amennyiben önmagáról ír, írt a legtöbbet. Vagy rosszul gondolom?

– Furcsa kategória, de értem. Az ember nem ír mindig magáról – lásd regényem! –, de valamilyen szinten mindenében jelen van. Közvetve, vagy közvetlenül, de inkább közvetve, áttételesen.

Az író legelső valóságforrása önmaga. Mint mindenkivel, vele is történik az élet, szállítja a nyersanyagot, amelyet aztán alakít, gyúr. Az idegen, a kölcsönzött matériát is önmagán engedi át.

– Ráadásul a téma, a szereplő mellett a kulissza is azonos, szülőfaluja, ahová több évtizede visszaköltözött, Szajla. A szajlai hétköznapok. Ez sűrűsödik az Örömóda című versében: „már csak elkerülhetetlen, szükségszerű örömök éltessenek.” Szajlában ott az egész világ?

– Igen, de nem a mai Szajlában, hanem a régiben, amely minden értékével együtt megsemmisült. De emléke tovább él bennem és gyászolom. Nekem univerzumom, szellemi, lelki középpontom, független attól, hol lakom a világban. Úgy hozta a sors, hogy egy ideje valóban újra itt. De ettől nem könnyebb. Miért is lenne attól könnyebb szerettünket nélkülözni, hogy ott vagyunk, ahol gyilkosság áldozata lett?

Borítókép: Oravecz Imre (Fotó: Kurucz Árpád)