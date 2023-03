Pénteken kezdődik a Bartók-tavasz nemzetközi művészeti hetek

A nemzetközi viszonylatban is páratlan művészeti eseménysorozat nem kizárólag Bartók-kompozíciók előadásával tiszteleg a zeneszerző életműve előtt, de az ő gondolatiságát is képviseli a műfajok és produkciók sokaságán keresztül a régizenétől a folklórig, a kortárs komolyzenétől a jazzen, a világzenén és a táncművészeten át a könnyűzenéig.

Számos zenemű és előadás premierje kap helyet a programok között. Fotó: Bartók-tavasz

A koncertek mellett képzőművészeti kiállításokkal, zenei tematikájú filmekkel és szakmai konferenciákkal is gazdagítja a főváros kulturális életét. A március 31-én kezdődő fesztiválon idén is számos zenemű és előadás premierje kapott helyet. A magyar közönség hallhatja például Thierry Escaich Études symphoniques című legújabb zongoradarabját, de a fesztiválon debütál Gyöngyösi Levente a Müpa 2020-as Zeneműpályázatán díjazott alkotása, a Tragœdia Temporis első része is. A Visky András koncepciója nyomán Kiss Judit Ágnes librettójára készült, az első emberpár édenkerti életét és a paradicsomból való kitaszíttatását elmesélő ősbemutató Hollerung Gábor és a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában csendül majd fel a Müpában. Szintén ősbemutatóra készül Eredics Benjamin és zenetörténeti jelentőségű eseménynek lehetnek tanúi Vashegyi György, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus koncertjének nézői, Csengery Dániel Holle anyó történetét feldolgozó gyerekoperája Szemenyei János rendezésében elevenedik meg.