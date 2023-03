Szembenállás és szembesülés problematikája

Jean-Paul Sartre (1905–1980) irodalmi Nobel-díjas francia dráma- és regényíró, filozófus, a XX. századi egzisztencializmus irányzatának meghatározó alakja. Megjelenése mind a filozófia, mind pedig az irodalom történetében új korszakot teremtett: munkásságában e kettőt egymástól elválaszthatatlan egységként valósította meg. A modern francia irodalom csúcsteljesítményeként aposztrofált életművének kontúrjait a világ számos nyelvére lefordított novelláskötetei, regényei, drámai művei, valamint filozófiai-ontológiai alkotásai rajzolták meg.

A Legyek Jean-Paul Sartre első drámája, amely 1943-ban szinte egyszerre jelent meg a szerző főműveként számontartott Lét és a Semmi – Egy fenomenológiai ontológia vázlata című művével.

A darabot a Maladype Színház mutatta be tegnap az Eötvös10 kamaratermében, az előadás pedig ma este is látható. A darabban sajátos filozófiai rendszerének érvényében egy klasszikus drámatoposzhoz, az Atreida ház mítoszához, azon belül is Oresztész történetéhez nyúlt vissza, hogy a szabadság mibenlétét járhassa körül, amely elgondolásában nem a mindenkori hatalom ügye, hanem az embereké.

A Legyek című előadást ma is játsszák (Fotó: Maladype Színház)

Sartre Oresztésze független mindentől és mindenkitől: szabadságán kívül nincs semmije.

Minden és mindenki idegen számára: nem fűzik emlékek Argosz népéhez, és saját testvéréhez, a rabszolgasorba taszított Elektrához sem köti semmi.

Gyökértelenségéből fakadó szabadsága súlytalan lebegésként veszi őt körül: arra vágyik, hogy rátalálhasson egy útra, egy tettre, ami csak az övé, ami által – akár a királygyilkosság bűnének árán is – felszabadíthatja húgát, „betöltve ezzel az űrt szíve helyén”.

A művet Hubay Miklós fordította. Rendező: Juraszek Zsuzsanna és a Társulat, dramaturg: Juraszek Zsuzsanna, zenei vezető: Erőss Brigitta. Szereplők: András Gedeon, Pál Zoltán, Mesés Gáspár, Lukács Andrea, Ádám Kornél, Zsenák Lilla, Erőss Brigitta.

Borítókép: A Legyek előadás szereplői (Fotó: Maladype Színház)