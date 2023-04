A kazak Turan együttes a Várkert Bazárban

A Turan egy nemzeti, néprajzi örökséggel foglalkozó együttes, amelynek célja, hogy megismertesse a fiatal nemzedékkel a kazak nép gazdag hagyományokkal rendelkező művészetét. Egyedülálló zenei arculatot kölcsönöz számukra a művészi, finoman kimunkált dallam és hangszínvilág bemutatása. Érzékeltetik a költészet, a drámai háttér és a tánc világának harmóniáját.

A torokhang sokféle változatát mutatja be a kazak együttes. Fotó: VárkertBazár

A kazak Turan együttes megidézi az ősi hangszerek hangját

Megidézik az ősi hangszerek hangját, összhangot keresve a jelen dallam- és hangszervilágával. Olyan melódiák után kutatnak, amelyek választ adhatnak a ma élő ember kihívásaira is. A torokhang sokféle változatát mutatják be, mint például a „kurkireme”és „kaliama” ,és a hangszerek hangját próbálják az emberi hanggal hasonlatossá tenni, amellyel az ősi zene lényegét ragadják meg. A Turan folyamatosan bővíti repertoárját a zene egyéb műfajain belül is, más előadókkal együttműködve. Jelenleg több, mint húszféle hangszeren játszanak, egy zeneszámon belül különböző hangszereket szólaltatnak meg egy időben. A Turan világszerte népszerű koncerteken mutatja be a kazak népzenét, koncerteztek az USA-ban, Nagy-Britanniában, Németországban, Törökországban vagy Kínában. Magyarországon rendszeres fellépői a bugaci Kurultaj rendezvénysorozatának.