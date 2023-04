A Veszprém Blues Fesztivál sztárjai Roberto Luti gitáros, a világhírű Playing For Change sorozat alapító tagja, Kid Andersen, a nyugati part legfoglalkoztatottabb gitárosa, a Downbeat által többször az év orgonistájának választott Raphael Wressnig, valamint a világsztárok dobosa, D’Mar, aki többek között 17 évig volt Little Richard zenekarának a tagja, workshopon avatnak be műhelytitkaikba. Brian Kramer pedig nemcsak koncerted ad, hanem blueszenészeket bemutató illusztrációiból kiállítás is nyílik a fesztiválon, ahol beszélgetések, éjszakai örömzenélések és ingyenes koncertek is várják az érdeklődőket.

Roberto Luti Fotó: Veszprémi Blues Fesztivál

A Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa programsorozat részeként megvalósuló fesztivál szervezőinek célja, hogy bemutassák a blues sokszínűségét, bízva abban, hogy ha hiteles előadókat láthatunk a színpadokon, ez a műfaj mindenkit rabul ejt, és senki sem fog tudni szabadulni tőle. Ráadásul a legtöbb nemzetközi fellépő két egymást követő napon is koncertezik, hogy biztosan mindenki megnézhesse a kedvencét. De többekkel a színpadon kívül, kötetlenebb formában is lehet majd találkozni.

Redbreast Wilson minden délután egy-egy fellépővel fog beszélgetni. A nyitónapon Brian Kramer Brooklynból indult bluesgitárost és illusztrátort ismerhetjük meg, aki többek között Cory Harris és John Mayall zenésztársa is volt.

Brian emellett illusztrátorként is dolgozik, ikonikus zenészekről készült rajzait a fesztiválon kiállítás mutatja be. Másnap Rick Estrin, a kortárs blues ikonja kerül fókuszba, aki 18 évesen már San Francisco legrangosabb klubjaiban szájharmonikázott. Zenekara, a Rick Estrin & The Nightcats világszerte a blues fesztiválok egyik legkedveltebb fellépője, amiben kiemelt szerepet játszik a frontember humorral átszőtt színpadi jelenléte is. Szombaton a testvérek által alapított The Cinelli Brothers titkaiba nyerhetünk betekintést, ők a blues kortárs ágát képviselik, friss anyagaikkal, melyek hangzásában a soul és az R&B jegyei is megjelennek, rendre a műfaj listáinak éléig jutnak. A zárónapon Early James mesél, aki az igazi költők különcségével szólaltatja meg a maga körül örvénylő abszurditást: elhagyott blues és elmélkedő népdalok, balladai hangulat és romantikus zongoramenetek keverednek a zenéjében.

Akik pedig zenei fortélyokat lesnének el a fellépőktől, őket minden nap workshopok várják. Nem másoktól tanulhatnak, mint Roberto Luti, aki nemcsak Olaszország legkiválóbb blues gitárosa, hanem a slide technika világon egyik legelismertebb alakja.

Kid Andersen videósorozatában rendkívül szórakoztatóan mutatja be egy-egy dal esszenciális gitármotívumát, Rick Estrin zenekara mellett John Németh együttesének is oszlopos tagja volt. A Hammond-orgona kortárs mestere, Raphael Wressnig nemcsak hangszerének rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket, de azt is megmutatja egy dalon belül miként jelenhet meg a New Orleans-i stílusú funk, a soul és a rhythm and blues. D’Mar 17 évig volt Little Richard zenekarának a tagja, utána igazolt le a Nightcatsbe. Elképesztő tudású muzsikus, producer és igazi showman is. Dobos workshopjai nem csak a hangszeresek számára jelentenek életre szóló élményt.

Négy nap a blues jegyében. Koncertek, kiállítások, pódiumbeszélgetések, open stage, esténként pedig all stars jam sessionök Magyarország történetének legnagyobb bluesfesztiválján 2023. április 13. és 16. között Európa kulturális fővárosában, Veszprémben.

Borítókép: Raphael Wressnig (Forrás: Veszprém Blues Fesztivál)