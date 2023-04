Alessandro Baricco és több északi író lesz a PesText fesztivál vendége

A rendezvényhez kapcsolódva a szervezők számos összművészeti produkcióval is készülnek. Az Itt és Most Társulat skandináv versekből ihletett improvizációs előadása mellett a Városminor Kamarakórus is fellép a májusi rendezvényen, valamint a fesztivál ideje alatt nyílik meg a Három Holló kistermében a Between the Lines svéd irodalmi kiállítás is.