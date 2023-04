Címéhez hű a Gyönyörű sorscsapás

A fiú találkozik a lánnyal. A fiúnak tetszik a lány. A lány nem ismeri be, hogy az érzés kölcsönös. Karikatúrába hajló bolondozás, szívbe markoló vallomás és jöhet a vége főcím. Körülbelül így írható le minden romantikus vígjáték lecsupaszított története. Majd jött E.L. James és A szürke ötven árnyalata, amelynek köszönhetően az egyszerű receptben az erotika is kötelező alkotóelemmé vált a 2010-es évek fordulóján. A Jamie McGuire írta Gyönyörű sorscsapás megfelel az elvárásoknak: két vonzó főszereplőt mozgat az egyetemi színpadon, akik között az első pillanattól szikrázó kémia a New York Times sikerlistájáig repítette az írónő első kötetét, illetve a Gyönyörű könyvfolyam egyéb regényeit is.

Virginia Gardner a Gyönyörű sorscsapás egyik jelentében. Forrás: Facebook

A szürke ötven árnyalatát fiatalabb közönségre fazonírozó történetek E.L. James regényének megjelenése után azonnal elárasztották a fanfiction oldalakat. A legsikeresebb Anna Todd, eredetileg a Wattpaden megjelenő írása lett. A Miután először tradicionálisan kiadott, ötrészes könyvsorozattá, majd sikeres moziszériává nőtte ki magát, többé-kevésbé meghatározva a 2010-es évek második felének tinivigjátéki és -drámai hangulatát.

McGuire könyve 2011-ben, a young adult (fiatal felnőtteknek szóló) irodalom elfogadottá válásával egyidőben jelent meg Amerikában. Le is csaptak a megfilmesítés jogára, azonban a tervezgetés addig tartott, hogy a jogok lejártak és végül nem készült el a film. A Voltage azonban kapva kapott az alkalmon, és a Miután sikerén felbuzdulva, az Anna Todd-regényt is vászonra vívő csapatra bízta a Gyönyörű sorscsapást.

A Miután egyengeti a Gyönyörű sorscsapás útját

A Kegyetlen játékokat és a 2020-as Miután összecsaptunkat is jegyző Roger Kumble nem ment messzire szereplőválogatásor. A Miután sorozat második részében még mellékszereplő Dylan Sprouse-ra bízta a Gyönyörű sorscsapás jószívű rosszfiújának szerepét. Sprouse hozza Travis Maddox, a regényben sokszorosan kifejtett karizmáját, illetve jól mutat a vásznon a számos félmeztelen jelenetben, amelynek köszönhetően Kumble könnyen elvarázsolja a női célközönséget. Mellette hasonlóan jól néz a szerencsejátékos múltja elől menekülő, magát eminens diákként újraértelmező Abbyt alakító Virginia Gardner is.

Kettejük kapcsolata unalomig ismételt klisékből építkezik, bár ez kevésbé Kumble, mint McGuire hibája. Ráadásul a karakterek rendre elkövetik a modern szórakoztató irodalom egyik legnagyobb hibáját: karakteridegen döntéseket hoznak.

Hogy van az például, hogy egy profi szerencsejátékos matekzseni kérdés nélkül belemegy egy olyan fogadásba, amelynek nem tudja kiszámítani a végét? Vagy egy kollégiumi vízelzárás miatt ideiglenes alvóhelyet kereső lány miért foglalja el az egyébként utált főhős ágyát, ha a lakásban van egy üresen álló kanapé is?

Az életidegen szituációk ugyanakkor a szenvedésbe hajló poénoknak köszönhetően mégis működnek. A Gyönyörű sorscsapás legnagyobb előnye, hogy a Miutánnal ellentétben nem veszi magát komolyan, hanem keblére öleli az ezredforduló vígjátékainak kínosan abszurd világát. Azt a bő tíz-tizenöt évet, amikor az altesti humortól sem mentes romkomok szárnyaltak a mozikban. A stúdiók biztos bevételének számítottak, amelyre bőven rátett a DVD-piac is. Azonban a streaming elindulásával a DVD-knek befellegzett, a stúdiók pedig kénytelenek voltak olyan látványfilmeket készíteni, amelyek visszacsalják a moziba a filmszeretőket. Így születtek meg a DC- és Marvel-franchise-ok, amelyek készítési költsége bőven százmillió dollár fölé kúszott, tehát szükségessé vált a spórolás más területeken.