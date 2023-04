Megkezdődött az elővételes jegyvásárlás a debreceni nyári fesztiválokra

Az idei debreceni fesztiválszezon a június 16. és 18. közötti Debrecziner gourmet fesztivállal indul. Az éttermek és bisztrók „Nyári emlékeink” ihlette menüi nyűgözhetik le a különleges fogások kedvelőit, továbbá bemutatkoznak cukrászdák, kisüzemi sörfőzdék és speciality kávépörkölők is. Az Early Bird bérlet és a napijegyek már most elérhetőek, de a későbbiekben több újítás megmutatkozik majd a jegyárakban, hiszen az „Ínyencék” családi jegy és az egyetemistának szóló „Unigourmet” is felkerül a kedvezményes jegypalettára, sőt 12 éves kor alatt és 65 év felett ingyenesen látogathatóvá válik a 7. Debrecziner gourmet fesztivál.

Az egyetemistáknak és a családoknak külön bérlettel kedveskednek a szervezők (Fotó: @szindbadazutazo)

A bor- és jazznapok augusztus első hétvégéjén a legkiválóbb jazzmesterek mellett a legtehetségesebb fiatal jazzistákat hozza el a csodálatos Nagyerdei parkba, ahová minden hazai borrégióból érkeznek borok a látogatók számára.



A sornak pedig ezzel még koránt sincs vége, hiszen az évnek minden bizonnyal az egyik legünnepeltebb napja augusztus 20-a, melyet Debrecenben virágkarnevállal ünnepelnek. A látványos virágkocsi-kompozíciókat lenyűgöző kosztümökben kísérik a külföldi tánccsoportok és a több száz hazai táncos is. A felvonulási útvonalon elhelyezett tribünök ülőhelyei folyamatosan válnak majd elérhetővé, egyelőre a Nagy Lajos király téri lelátóra lehet helyet foglalni.

A virágkocsik vonulása idén is nagyszabású műsor lesz (Fotó: Trilite Stúdió)

Az Early Bird jegyfordulók 2023. május 15-én és 30-án várhatóak, addig akár 3000 forint is megspórolható bérletenként. További információ elérhető a Kölcsey Központ weboldalán és a jegy.hu oldalon.

Borítókép: debreceni jazz- és bornapok (Fotó: Porció Norbert)