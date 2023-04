Hamarosan kezdődik a Négykezes zongoraverseny és zongorakurzus

A ZeneVarázslat nemzetközi négykezes zongoraversenynek és kurzusnak a kamaramuzsikálás népszerűsítése mellett a zenén túlmutató üzenetével az évek alatt közösségépítő szerepe is egyre inkább hangsúlyt kapott. Már maga a műfaj, a négykezes is ennek üzenetét jelképezi, hiszen, ha a mai, elmagányosodó világban két ember együtt muzsikál, együtt lélegzik, az segít hangsúlyozni az összetartozás fontosságát. A növendék párosok mellett ugyanezen missziót képviselve alakítottuk ki a növendék-tanár és a tanár-tanár kategóriákat is az évek során. Örömmel látjuk a regisztráció lezárását követően, hogy idei újdonságunk, a szülő-gyermek kategória is nagy népszerűségnek örvend, több mint húsz családban gyakorolnak ezekben a hetekben a zongoraversenyre

– Várnagy Andrea.

– Különleges öröm, hogy szülőket és gyermekeket láthatunk majd közösen muzsikálni a színpadon, olyan szülőket, akik 20-25 évvel ezelőtt mutatkoztak be utoljára versenyen, és bár „polgári foglalkozást” választottak maguknak felnőttként, zongorázó gyermekeik által a zene szeretete továbbra is meghatározza mindennapjaikat. Büszkén mondhatjuk, hogy az eseménysorozat művészeteket és művészjelölteket összefogó kulturális programsorozattá nőtte ki magát, ebben az évben rekordszámú, 250 versenyzővel és közel háromezer érdeklődővel; köszönhetően annak is, hogy a négykezes zongoraverseny zongorakoncerteken és számos kísérőprogramon látja vendégül a versenyre érkezőket, illetve a versenynek otthont adó város és a környék lakóit – magyarázta a verseny részleteit a zongoraművész.

A verseny hat növendék-korcsoportban, valamint a tanár-diák és szülő-gyermek kategóriában zajlik, a legkisebbektől egészen az egyetemista korosztályig. Idén pedig lehetőség volt tanár-tanár párosok nevezésére, hiszen továbbra is cél, hogy ez a négy nap ne csak a növendékeknek, hanem felkészítőik, tanáraik számára is a zene ünnepévé válhasson, és ezen alkalomból művészként ismét a pódiumra kerülhessenek. Az ország minden pontjáról, valamint Németországból, Erdélyből, Felvidékről, Muravidékről, Vajdaságból érkeznek gyermekek tanáraikkal, szüleikkel, hogy részt vehessenek az eseményen; külön öröm számukra, hogy a nehéz körülmények ellenére a Kárpátaljai gyermekek is lelkesen készülnek, és idén ismét személyesen is részt tudnak majd venni a versenyprogramban.

A nemzetközi zsűri munkájában az ország kiemelkedő művészei, zenepedagógusai, a Zeneakadémia tanszékvezetői, a Magyar Művészeti Akadémia tagozatvezetői is részt vesznek.

2023-ban a zsűriben köszönthetik Becht Erikát, Balázs Jánost, Bonnyai Apolkát, Eckhardt Gábort, Farkas Gábort, Szakács Mariannát, Szamosi Szabolcsot és Tóth Pétert.

A szervezők pedig az összművészetiség jegyében arra kérik a versenyző diákokat, hogy a négykezes darabok eljátszása mellett rajzban vagy szépirodalmi műben is fogalmazzák meg, mit is rejt számukra a hangok mögötti világ, az elkészült művekből egész hétvégén kiállítást tekinthetnek majd meg az érdeklődők.

Az ingyenes esti programokon ismét a klasszikus zenéé lesz a főszerep, szerdától szombatig különleges koncertek várják a résztvevők mellett a budapesti és helyi zenekedvelő közönséget. Az esti programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

Április 23-án vasárnap az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadó zárja az eseménysorozat öt napját, majd egy délutáni mesterkurzus keretében szakmai útmutatót adnak a gyermekeknek és tanáraiknak.

Borítókép: Négykezes Várnagy Andreával (Fotó: ZeneVarázslat)