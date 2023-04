Kezdődik a szabadtéri szezon a Magyar Zene Házában

Május 7-én a Tánc a parkban sorozat első alkalmával a táncházzenészekből összeállt Erdőfű zenekar kárpát-medencei népzenével ébreszti a szabadtéri színpad közönségét a hosszú tél után, majd május 16-án a Random Trip és a Seven Seconds In the Future, azaz Budapest két legismertebb improvizációs csapatának közös projektje, a Vibe Changers tér vissza a tavalyi nyár során végig nagy sikerrel futó koncertek után.

A szabadtéri programok között családi koncertek is helyet kapnak. Forrás: Magyar Zene Háza Facebook-oldala

A szabadtéri színpad részben ingyenes koncertjei sok esetben a Zene Háza kirakataként szolgálnak, még több ligetlátogatónak elérhetővé téve az intézmény alapvető misszióját, a zene bemutatását.

Rögtön az első hónapban fellép a XX. századi magyar kamarazenei kultúra méltán világhírű formációja, a Kodály vonósnégyes, majd az Orbay Lilla Quintet ad letisztult és összeforrott hangzású koncertet a pop és jazz műfajának határán. A nyarat a műfaji határokon átívelő, előremutató zenéknek platformot biztosító Berlin–Budapest expressz minifesztivál robbantja be. A kétnapos rendezvény elektronikus zenei fellépői között megtalálható Grischa Lichtenberger, Berlin egyik legizgalmasabb elektronikuszenésze, Sven Helbig, aki többek között a Pet Shop Boys és a Rammstein zenekar hangszerelője, valamint az angol Loraine James is. Mellettük két további izgalmas formáció előadása ingyenesen is elérhető lesz a szabadtéri színpadon.

A nyár folyamán emblematikus magyar zenés filmeket vetítenek, a szombat délelőtti ingyenes családi programokban feltörekvő tehetségek mutatkoznak be, és persze még rengeteg izgalmas zenés produkció várja a látogatókat. Ezek közül is kiemelkedik majd július közepén kétnapos tematikus eseményük, a Távoli kultúrák fesztiválja, amely idén Dél-Amerika zenéit hozza el.

A szabadtéri koncertek mellett április utolsó hétvégéjén ismét megnyílik a Magyar Zene Háza kerthelyisége, a ZeneKert is.