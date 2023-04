Költőversenyt rendeznek Debrecenben

Az áhított cél nem valósult meg, más városok kapták ezt a címet, de a pályázat esetében létrejött közös gondolkodás fennmaradt. Megalakult a város irodalmi közössége, a Debrecen Literature, amelynek irodalmár, könyvtáros, nyomdai és más tagjai azóta is szervezik a város irodalmi életét.

A városi irodalomszervezők által alapított Debreceni költészeti fesztivál, melyet idén a huszadik alkalommal rendeznek, az április 11-i, költészet napjától április 22-ig tart. (Érdekes egybeesés: ez a nap Debrecen város napja is.) Már április 3-tól kezdődnek a költészethez kapcsolódó rendezvények. A Déri Múzeumban a város iskolásai számára szavalóversenyt rendeznek. A költészet napját is megünneplik, amelyen többek között elhangzik Újhelyi Kinga zenés, filmes összeállítása – Debrecen felett az ég – is. Hasonló műsorokkal lép fel később Hűvösvölgyi Ildikó (Reményik Sándor verseivel) és Tihanyi Tóth Kinga is a nagytemplomi művészeti szalonban, illetve a Méliusz Juhász Péter könyvtárban.



A költészeti fesztiválon több hagyományos rendezvényt is tartanak, például Petőfit megidéző meghívásos költői versenyt írtak ki (1992-ben József Attila, 2017-ben Arany János tiszteletére szerveztek ilyet). A kiírás nyomán – amelynek egyetlen kötöttsége, hogy a versben benne legyen a költő Pacsírtaszót hallok megint című versének ez a sora: „De lenn a földön van az ég” – tizenhárom alkotás érkezett. A győztes díja 300 ezer forint, ezenkívül részt vehet a Petőfi költészetének kortárs jelenlétéről szóló kerekasztal-beszélgetésen is.

Ugyancsak irodalmi hagyomány már a visszaemlékezés Debrecen irodalmi nagyságainak mindennapi életére, hétköznapjait felidézésére. Az idén emléktáblát helyeznek el Várkonyi Anikó, a méltánytalanul háttérbe szorított költőnő egykori lakóhelyén, s emlékpontot avatnak a 2014-ben az életből kilépő író-költő-irodalomtörténész Borbély Szilárd tiszteletére is, akinek 60. születésnapját idén ünnepeljük. A Nagyerdőben valóságos költői liget alakult ki azóta, hogy a múlt században felállították itt Tóth Árpád szobrát. Az emléktábláknak is nagy hagyománya van, nemrég avattak föl egyet, Szabó Magda egykori lakóházán.

Ezeken kívül a fesztiválon még számtalan rendezvény tiszteleg a költészet előtt. Papírtekercsekre írt verseket adnak a város kávéházaiban a vendégeknek, de lesz rímfesztivál, verseket láthatunk kirakatokban, flamand és német költőkkel ismerkedhetünk új kiadásban.

Borítókép: Emléktábla-avatás Szabó Magda egykori lakóházán (Fotó: Miskolczi János)