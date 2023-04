Soha vissza nem térő alkalom: a cseh Drak Színház vendégjátéka Szombathelyen

A Georges Méliès utolsó trükkje egyébként nem először mutatkozik be Magyarországon, a múlt évi MITEM kiemelkedő vendégelőadása volt a Nemzeti Színházban – nyilván ezért is tér vissza. A 2022-es MITEM-krónika szerint:

a fesztivál legelbűvölőbb előadását hozta Budapestre a cseh Drak Színház, amely profilját tekintve bábszínház, minőség szempontjából csak nagybetűs színházként emlegethető. A Georges Méliès utolsó trükkje című, behatárolhatatlan műfajú produkcióban a különböző bábtechnikák és az animáció mellett a pantomim, a bűvészet vagy a vásári komédia is megjelenik.

Az előadásban szó nem hangzik el – a hatás egészen más alapokon nyugszik. A szinopszis szerint a produkciót a filmművészet úttörője, Georges Méliès különleges élete és munkássága ihlette. Az előadás a varázslók, trükkök és varázslatok csábító környezetébe kalauzol el bennünket. A bűvésztrükköknek, amelyeket Méliès hihetetlen fantáziadús módon elsőként alkalmazott filmes közegben, ma is megvan a művészi költészete. És mindenekelőtt sokan vannak, akik a nyomdokaiba léptek. Méliès határtalan képzelőerővel teli világában még a halál is felbukkan, hiszen a celluloid, az illúzió és a fantázia olyan fegyverek, amelyek – úgy tűnik – még magát a Kaszást is képesek legyőzni… Vagy mégsem? Megtudjuk, mikor ér véget minden idők legnagyobb filmmágusa lenyűgöző életének története.

Május 4-én a szombathelyi Mesebolt Bábszínház fogadja az előadást, amely a győri vendégjáték után, a zalaegerszegi vendégjáték előtt érkezik a szombathelyi MMIK nagyszínpadára.

Borítókép: A cseh Drak Színház különleges világot varázsol Szombathelyre (Forrás: Szinhaz.org)