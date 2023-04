Szívesen felvenné Freddie Mercury ikonokus palástját? Itt a lehetőség!

Ugyancsak licitálni lehet a Queen együttes We Are The Champions című híres számának korábban nem publikált kéziratára. A dalt 1977-ben adták ki az együttes We Will Rock You című másik nagy sikerével együtt. A kilenc oldalas szöveg a becslés szerint 200-300 ezer fontot (85-127 millió forintért) is érhet. Mercury egy további sikerszáma,

a Killer Queen szövegének kézirata szintén megvásárolható az árverésen,

az előzetes becslés szerint 70 ezer fontot (30 millió forintot) is fizethetnek érte.

Az énekes 39. születésnapi partiján, 1985-ben Münchenben viselt, katonai díszegyenruha stílusában készült zakójáért pedig 10-15 ezer fontot (4-6 millió forintot) várnak.

Az egy hónapos kiállítást követően szeptember 6-án tartják az első árverést, amelyet több további aukció követ majd.