Freddie Mercury is hallható a Queen eddig ki nem adott számában

Az AIDS-ben szenvedő Freddie Mercury 45 évesen, 1991-ben hunyt el. Az 1970-ben alakult Queen együttes, amelynek Mercury mellett a gitáros Brian May, a dobos Roger Taylor és John Deacon is a tagja volt, olyan nagy sikerű albumokat adott ki, mint a Bohemian Rhapsody vagy a We Will Rock You.

A hosszú idő után előkerült számról May elmondta: nagyon örül neki, hogy megtalálták.

Ennyi év után nagyszerű újra hallani mind a négyünket. Igen, Deacy is ott volt, ahogy együtt dolgozunk a stúdióban egy remek dalon, amely nem készült el teljesen, egészen máig.

Taylor hozzáfűzte: „valahogy elfeledkeztünk erről a számról, de most itt van ez a kis gyöngyszem”.

A Face It Alone megjelenése az először 1989-ben a boltokba került The Miracle album november 18-i újrakiadását előzi meg. Az I Want It All, a Breakthru és a The Invisible Man című számokat is tartalmazó lemez első kiadása a megjelenését követően toplistavezető lett Nagy-Britanniában.

Az új, gyűjtők számára összeállított nyolclemezes díszdobozban külön korongon hallhatók az egykori lemezfelvételek, és további, eddig szintén ki nem adott dalok felvételei is.

Borítókép: Freddie Mercury (Fotó: Flickr)