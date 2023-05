A Szabadságharc a barátságról szól

Brestyánszki Boros Rozália drámáját 2018-ban mutatták be, azóta pedig több mint száz előadást megélt, és Kanadába is eljutott már. Kálló Béla Jászai-díjas művész Arany János szerepét alakítja, egyben a rendezője is a darabnak. Egy korábbi televíziós interjúban a művész elmondta, a levelezéseikből, kordokumentumokból és irodalmi anyagokat felhasználva született meg egy olyan dokumentarista dráma, amiben egyrészt beavatást nyerünk a szabadságharc két évébe, és a két költő személyes barátságába is.

Szemelvények az előadásból. Forrás: Szinhaz.org

Tóth Péter Lóránt, a Petőfit alakító színész ugyanebben az interjúban arról beszélt, nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy barátság, ami az egyet nem értések ellenére megmarad. Bármennyire is azt gondoljuk Petőfiről, hogy egoista ember volt, mégis ő volt az, aki szárnyai alá vette Arany Jánost. Mint mondta, egymás nélkül nem lehettek volna azok, amikké lettek. A két színész, Kálló Béla és Tóth Péter Lóránt varázslatában a XIX. századi magyar mindennapok, a napjaink karakterei és mindennapi csatái emberközelivé, már-már tapinthatóvá válnak. Az éjszaka közeledett, a világ lecsendesedett – mondaná Petőfi az előadást követően, csendesen... A hatvanperces darabot a Békéscsabai Jókai Színházban két alkalommal láthatja a közönség, május 8-án, júniusban a Szegedi Pinceszínház és a Szarvasi Vízi Színház mutatja be.